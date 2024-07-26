SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fenerbahçe Brentford'un 30 yaşındaki yıldız orta sahası Christian Norgaard için harekete geçti

Sarı-Lacivertliler, Danimarkalı yıldız Christian Norgaard’ı transfer etmek için hamleyi yaptı. Transfer şartları masaya yatırıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 07:01
Fenerbahçe Brentford’un 30 yaşındaki yıldız orta sahası Christian Norgaard için harekete geçti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, yeni golcüsüne kavuştuktan sonra orta saha transferi için harekete geçti. Birçok yıldız futbolcuyla görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi. Sarı-Lacivertliler'in İngiliz ekibi Brentford'ta forma giyen 30 yaşındaki Danimarkalı orta saha Christian Norgaard ile temas kurduğu öğrenildi.

Fenerbahçeli yöneticilerin tecrübeli futbolcunun menajeri ile ilk görüşmeyi yaptığı ve transfer şartlarının masaya yatırıldığı belirtildi. 2019 yılından beri İngiliz kulübünde top koşturan Norgaard, 6 ve 8 numarada görev yapabiliyor. Gerek fizik gücü gerekse top tekniği ile dikkatleri çeken tecrübeli futbolcu, 28 kez Danimarka Milli Takımı'nda boy gösterdi. 1 kez de fileleri havalandırdı. Kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Viking, geçtiğimiz sezon 33 karşılaşmada forma giyerken 2 gol ve 1 asist üretti. Brentford dışında Brondby, Fiorentina, Hamburg ve Lyngby gibi takımların formasını da giyen Norgaard'ın kulübünden ayrılmak istediği öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Mersin ve Ağrı’dan sonra şimdi de İstanbul’da terör halayı! Terör örgütü PKK sempatizanları talimatı Kandil’den mi aldı?
6.1 milyon zam farkı: İlk ödeme bugün memur emeklilerine! SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne zaman alacak? Neler yatırılacak?
Başkan Erdoğan RAMS Başakşehir-La Fiorita maçını tribünden takip etti
Türk Telekom
Askerden dönene iş ya da maaş: Neler gerekiyor? Kışlada yatırılır mı? İşte bu iki imkandan yararlanmanın yolları...
ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray’da Netanyahu ile bir araya geldi! Kirli planı ABD basını yazdı: Zora düştü Amerika’ya koştu
Fırtına gibi başladı! Trabzonspor Ruzomberok’u 2-0 yenerek turu yarıladı... İşte atılan goller
HAVA DURUMU I Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarı! Sarı ve turuncu kodlu alarm: Birçok ilde sağanak yağış etkili olacak
Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK toplantısı sona erdi! 9 maddelik bildiri yayımlandı: Dikkat çeken Irak ve Suriye detayı
ABD Kongresi’nde İsrail Başbakanı Netanyahu ayakta alkışlandı! Skandal görüntülere Türkiye’den peş peşe tepkiler: Yazıklar olsun
Eşi benzeri yok: Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe’ye servet! İngilizler rakamı açıkladı
Ankara - Şam hattında adım adım yeni dönem! Başkan Erdoğan - Esad zirvesi için tarih verildi: Türkiye ve Suriye arasında buzlar kırıldı
Çatalca Sahili’nde patlayıcı madde yüklü jetski bulundu! İstanbul Valiliğinden flaş açıklama
SGK’ye prim borcu olan CHP’li belediyelerle ilgili harekete geçildi! 96 milyar TL’lik borç tahsil edilecek! İşte en çok borcu olan belediyeler
5 yılda çok canımız yandı! 2019’dan günümüze verilerle ’sokak köpeği’ sorunu: Yitip giden canlar, kuduz vakaları, vurguncu mama lobisi
SON DAKİKA