Fenerbahçe Brentford’un 30 yaşındaki yıldız orta sahası Christian Norgaard için harekete geçti

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, yeni golcüsüne kavuştuktan sonra orta saha transferi için harekete geçti. Birçok yıldız futbolcuyla görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi. Sarı-Lacivertliler'in İngiliz ekibi Brentford'ta forma giyen 30 yaşındaki Danimarkalı orta saha Christian Norgaard ile temas kurduğu öğrenildi.

Fenerbahçeli yöneticilerin tecrübeli futbolcunun menajeri ile ilk görüşmeyi yaptığı ve transfer şartlarının masaya yatırıldığı belirtildi. 2019 yılından beri İngiliz kulübünde top koşturan Norgaard, 6 ve 8 numarada görev yapabiliyor. Gerek fizik gücü gerekse top tekniği ile dikkatleri çeken tecrübeli futbolcu, 28 kez Danimarka Milli Takımı'nda boy gösterdi. 1 kez de fileleri havalandırdı. Kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Viking, geçtiğimiz sezon 33 karşılaşmada forma giyerken 2 gol ve 1 asist üretti. Brentford dışında Brondby, Fiorentina, Hamburg ve Lyngby gibi takımların formasını da giyen Norgaard'ın kulübünden ayrılmak istediği öğrenildi.