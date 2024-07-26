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Ekrana geri dönüyor | Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ yeni projenin sinyalini verdi: Sürpriz var

Kıvanç Tatlıtuğ, sezonun yorgunluğunu Yalıkavak’ta attı. Bir spor salonundan çıkarken gazetecilerin objektiflerine yakalanan Tatlıtuğ, “Bu aralar sadece dinleniyorum. Yeni sezonda sürprizler olacak” dedi.

Evren Abdullahoğlu Evren Abdullahoğlu takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 07:01
Ekrana geri dönüyor | Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ yeni projenin sinyalini verdi: Sürpriz var

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Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün Bodrum Yalıkavak'taki bir spor salonundan çıkarken objektiflere yansıdı. Gazetecilerin soruları üzerine, "Yeni bir projeniz var mı?" Tatlıtuğ, "Bu aralar sadece dinleniyorum. Yeni sezonda sürprizler olacak inşallah" dedi.

DİZİSİ FİNAL YAPMIŞTI
Yeniden ekrana dönecek olan, yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, gazetecilerin görüntü almaları için kaskını çıkarması talebini geri çevirmedi. Kaskını takarak scooter'ına binip evinin yolunu tuttu. Aile dizisinin final yapmasının ardından ekranlardan elini eteğini çekip dinlenmeye geçen Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile Bodrum Yalıakvak'ta tatiline kaldığı yerden devam ediyor.

KİLOLARI DİKKAT ÇEKTİ
Ailesiyle beraber Bodrum'da denizin ve güneşin keyfini sürüp, sezonun yorgunluğunu atan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un aldığı kilolar dikkatlerden de kaçmadı. Ünlü oyuncunun görüntüleri üzerine sosyal medyada 'tatil yaramış sana, kilolar alınmış', 'kilo yakışmış' gibi yorumlar yapıldı.
Güneş gözlüğünü takan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un su yeşili scooterı dikkat çekti.

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