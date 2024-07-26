G.Saray yeni sağ bekine kavuştu. Sarı-Kırmızılılar, Kopenhag'ın genç sağ beki Elias Jelert 9 milyon Euro'ya aldı. Cimbom bu ücreti 3 yılda 6 eşit taksitte ödeyecek. Jelert'e ilk yıl 900 bin Euro, sonraki yıllarda ise 1, 1.1, 1.2, ve 1.35 milyon Euro ödenecek. Sarı- Kırmızılılar ile 5 yıllığına anlaşan genç oyuncuyu Danimarkalı gazeteci Jonas Dalgard yorumladı. Dalgard, "Devasa bir motora sahip, son derece enerjik ve dinamik bir oyuncu. Sahadaki koşuları ve bitmek bilmez enerjisi onun en önemli özelliği" dedi. Danimarkalı gazeteci yorumuna şöyle devam etti: "Savunma düellolarında da hızı ve öngörüsü nedeniyle gerçekten iyi, ancak savunma disiplininden yoksun. Ancak inanılmaz bir deneyime sahip genç bir oyuncu, sanırım 2 Şampiyonlar Ligi grup aşamasıyla birlikte neredeyse 100 maça çıktı; bunu pek çok oyuncuda elde edemezsiniz."

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