ABD'yi karıştıran İsrail iddiası: İran'da Trump'a suikast planı hazırlığı

Donald Trump

TRUMP "ÖLÜM LİSTESİNDE BİR NUMARAYIM" DEMİŞTİ

Trump çarşamba günü 36. NATO Liderler Zirvesi için bulunduğu Ankara'da gazetecilere yaptığı açıklamada hayatına yönelik tehditlere ima yoluyla değindi ve "ABD liderini, yani beni ortadan kaldırmak istiyorlar. Her listede adım var. Bu sabah gördüm, listelerinin her birinde adım var. Ve şimdiye kadar biraz şanslıydım sanırım ama bu belki de uzun sürmez." ifadelerini kullandı.