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ABD'yi karıştıran İsrail iddiası: İran'da Trump'a suikast planı hazırlığı

İran’ın Trump’a yönelik suikast hazırlığı içinde olduğuna dair İsrail’den gelen şok istihbarat Washington’ı ayağa kaldırdı. Ankara’daki NATO Zirvesi’nde "Ölüm listesinde bir numarayım" diyen Trump Türkiye dönüşü uçağını değiştirip radar kapatarak uçması ABD basınında "Gizli Servis kırmızı alarma geçti" yorumlarına neden olmuştu. ABD basını İsrail'in iddiasıyla çalkalanıyor.

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ABD'yi karıştıran İsrail iddiası: İran'da Trump'a suikast planı hazırlığı

ABD basını İsrail'in İran'ın ABD Başkanı Donald Trump'a yeni bir suikast planladığı iddiasıyla çalkalanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Fotoğraflar: AAABD Başkanı Donald Trump, Fotoğraflar: AA

ABD BASINI İSRAİL'İN İDDİASIYLA ÇALKALANIYOR

The Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre İsrail ABD, İran'ın Trump'a yönelik yeni suikast planladığını iddia eden bir istihbarat paylaştı.

İsrail'in Washington Büyükelçiliğinin yorum yapmaktan kaçındığı belirtildi. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ise yorum talebine hemen yanıt vermediği bildirildi.

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Donald TrumpDonald Trump

TRUMP "ÖLÜM LİSTESİNDE BİR NUMARAYIM" DEMİŞTİ

Trump çarşamba günü 36. NATO Liderler Zirvesi için bulunduğu Ankara'da gazetecilere yaptığı açıklamada hayatına yönelik tehditlere ima yoluyla değindi ve "ABD liderini, yani beni ortadan kaldırmak istiyorlar. Her listede adım var. Bu sabah gördüm, listelerinin her birinde adım var. Ve şimdiye kadar biraz şanslıydım sanırım ama bu belki de uzun sürmez." ifadelerini kullandı.

Trump Ankara dönüşü uçağını değiştirdiTrump Ankara dönüşü uçağını değiştirdi

ANKARA DÖNÜŞÜ UÇAĞINI DEĞİŞTİRDİ

Trump'ın Ankara'dan ayrılırken lüks uçağını bırakıp eski Air Force One'a geçmesi, Gizli Servis'i alarma geçirdi. Katar'ın hediye ettiği yeni uçakta füze savunma sistemi eksikliği olduğu iddia edilirken; kalkışta radarın kapatılması ve pencerelerin gizlenmesi de ABD basınında gündem oldu.

Gizli Servis özellikle istedi: Trump Ankara dönüşü uçağını neden değiştirdi?Gizli Servis özellikle istedi: Trump Ankara dönüşü uçağını neden değiştirdi?

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ABD'yi karıştıran İsrail iddiası: İran'da Trump'a suikast planı hazırlığı-5 ABD'yi karıştıran İsrail iddiası: İran'da Trump'a suikast planı hazırlığı-6 ABD'yi karıştıran İsrail iddiası: İran'da Trump'a suikast planı hazırlığı-7
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