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Sosyete bu ihanetle çalkalanıyor! Eşini elinden alan en yakın arkadaşı Bodrum'da komşusu oldu

Ünlü iş insanı Oytun Özdoğan’ın, eşi Aldeberan Özdoğan’ı yakın aile dostları B.Ö. ile aldatmasının yankıları sürerken Bodrum'da sosyeteyi şoke eden yeni bir gelişme yaşandı. İhanetin acısını atlatmaya çalışan Aldeberan Özdoğan, kendisini eşiyle aldatan yakın arkadaşı B.Ö.'nün tatil yaptığı Bodrum’daki lüks siteden ev kiralayıp karşı komşusu olduğunu görünce ikinci bir şok daha yaşadı.

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Sosyete bu ihanetle çalkalanıyor! Eşini elinden alan en yakın arkadaşı Bodrum'da komşusu oldu

Sosyete günlerdir ünlü iş adamı Oytun Özdoğan'ın, eşi Aldeberan Özdoğan'ı yakın aile dostları B.Ö. ile aldatmasını konuşuyor.

Aldeberan Özdoğan (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir) Aldeberan Özdoğan (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir)

SOSYETEYİ ŞOK EDEN ALDATMA

Sosyetenin konuştuğu aldatma olayından yeni bir gelişme yaşandığı öğrenildi. Sabah'tan Ömer Karahan, B.Ö'nün, Aldeberan Özdoğan'ın Bodrum'da yaşadığı yazlık siteden ev kiraladığını iddia etti. Konuyu köşesine taşıyan Karahan şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'nin en büyük demirçelik şirketlerinden birinin patronu olan Oytun Özdoğan'ın eşi Aldeberan Özdoğan'ı yakın bir arkadaşıyla aldatması sosyeteyi şoke etmişti. Aile dostları olan ve sürekli görüştüğü bir arkadaşıyla aldatılmanın üzüntüsünü yaşayan Aldeberan Hanım'ın başına gelenleri GÜNAYDIN manşete taşımış ve haber büyük ses getirmişti. Aldeberan Hanım'ın yaşadıkları bununla da sınırlı kalmadı.

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Oytun Özdoğan Oytun Özdoğan

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Bodrum Gündoğan Kızılburun'daki bir sitede evi olan, çocukları ve anne babasıyla tatil yapan Aldeberan Özdoğan, bu hafta büyük bir şok daha yaşadı. Aldeberan Hanım, büyük bir darbe yediği, eşiyle kendisini aldatan yakın arkadaşı B.Ö.'yü tatilde karşısında görünce neye uğradığını şaşırdı. B.Ö.'nün Aldeberan Hanım'ın yaşadığı sitede, ona çok yakın bir yerden ev kiraladığı ve yaz aylarını burada geçireceği öğrenildi.

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Sosyete bu ihanetle çalkalanıyor! Eşini elinden alan en yakın arkadaşı Bodrum'da komşusu oldu-4 Sosyete bu ihanetle çalkalanıyor! Eşini elinden alan en yakın arkadaşı Bodrum'da komşusu oldu-5 Sosyete bu ihanetle çalkalanıyor! Eşini elinden alan en yakın arkadaşı Bodrum'da komşusu oldu-6
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