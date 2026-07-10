Sosyete bu ihanetle çalkalanıyor! Eşini elinden alan en yakın arkadaşı Bodrum'da komşusu oldu

Türkiye'nin en büyük demirçelik şirketlerinden birinin patronu olan Oytun Özdoğan'ın eşi Aldeberan Özdoğan'ı yakın bir arkadaşıyla aldatması sosyeteyi şoke etmişti. Aile dostları olan ve sürekli görüştüğü bir arkadaşıyla aldatılmanın üzüntüsünü yaşayan Aldeberan Hanım'ın başına gelenleri GÜNAYDIN manşete taşımış ve haber büyük ses getirmişti. Aldeberan Hanım'ın yaşadıkları bununla da sınırlı kalmadı.

Oytun Özdoğan

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI



Bodrum Gündoğan Kızılburun'daki bir sitede evi olan, çocukları ve anne babasıyla tatil yapan Aldeberan Özdoğan, bu hafta büyük bir şok daha yaşadı. Aldeberan Hanım, büyük bir darbe yediği, eşiyle kendisini aldatan yakın arkadaşı B.Ö.'yü tatilde karşısında görünce neye uğradığını şaşırdı. B.Ö.'nün Aldeberan Hanım'ın yaşadığı sitede, ona çok yakın bir yerden ev kiraladığı ve yaz aylarını burada geçireceği öğrenildi.

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Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin