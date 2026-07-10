Kremlin'den S-400 açıklaması: Türkiye ile temas halindeyiz!
Türkiye’nin yaptırımları aşmak için S-400’leri bir Körfez ülkesine devredeceği iddiaları üzerine Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Türk tarafıyla temaslarımızı sürdürüyoruz." dedi.
Kremlin Türkiye'nin elindeki hava savunma füzelerini adı açıklanmayan bir Körfez ülkesine devretmeye hazırlandığına yönelik iddiaların ardından, Ankara'nın sahip olduğu Rus S-400 füze sistemlerinin akıbeti konusunda Türkiye ile temas halinde olduğunu belirtti.
KÖRFEZ'E S-400 İDDİASI
Türkiye'nin, ABD'nin Ankara'ya yönelik yaptırımları kaldırmasını sağlamak amacıyla S-400'leri Körfez ülkelerinden birine yeniden satacağını bugün gibi yakın bir tarihte duyurabileceği iddia edilmişti.
ABD, 2020 yılında S-400 alımı nedeniyle NATO müttefiki Türkiye'ye yaptırım uygulamış ve Ankara'nın dahil olmak istediği F-35 savaş uçağı tedarik ve üretim programından Türkiye'yi çıkarmıştı. NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya gelen Trump, F-35 satışı için yeşil ışık yaktı.
"TÜRKİYE İLE TEMAS HALİNDEYİZ"
Türkiye'nin iddia edilen bu anlaşmayı gerçekleştirmek için Rusya'dan izin isteyip istemediği sorulan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov şunları söyledi:
"Burada tek bir şey söyleyebilirim: Bu son derece hassas bir konu. Ancak bu hususta Türk tarafıyla temas halindeyiz ve bu konudaki temaslarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."