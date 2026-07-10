Kremlin'den S-400 açıklaması: Türkiye ile temas halindeyiz!

Kremlin Türkiye'nin elindeki hava savunma füzelerini adı açıklanmayan bir Körfez ülkesine devretmeye hazırlandığına yönelik iddiaların ardından, Ankara'nın sahip olduğu Rus S-400 füze sistemlerinin akıbeti konusunda Türkiye ile temas halinde olduğunu belirtti.

ABD, 2020 yılında S-400 alımı nedeniyle NATO müttefiki Türkiye'ye yaptırım uygulamış ve Ankara'nın dahil olmak istediği F-35 savaş uçağı tedarik ve üretim programından Türkiye'yi çıkarmıştı. NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya gelen Trump, F-35 satışı için yeşil ışık yaktı.

Türkiye'nin, ABD'nin Ankara'ya yönelik yaptırımları kaldırmasını sağlamak amacıyla S-400'leri Körfez ülkelerinden birine yeniden satacağını bugün gibi yakın bir tarihte duyurabileceği iddia edilmişti.

Kremlin Sözcüsü Peskov

"TÜRKİYE İLE TEMAS HALİNDEYİZ"

Türkiye'nin iddia edilen bu anlaşmayı gerçekleştirmek için Rusya'dan izin isteyip istemediği sorulan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov şunları söyledi:

"Burada tek bir şey söyleyebilirim: Bu son derece hassas bir konu. Ancak bu hususta Türk tarafıyla temas halindeyiz ve bu konudaki temaslarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

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Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya