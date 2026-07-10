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Kremlin'den S-400 açıklaması: Türkiye ile temas halindeyiz!

Türkiye’nin yaptırımları aşmak için S-400’leri bir Körfez ülkesine devredeceği iddiaları üzerine Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Türk tarafıyla temaslarımızı sürdürüyoruz." dedi.

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Kremlin'den S-400 açıklaması: Türkiye ile temas halindeyiz!

Kremlin Türkiye'nin elindeki hava savunma füzelerini adı açıklanmayan bir Körfez ülkesine devretmeye hazırlandığına yönelik iddiaların ardından, Ankara'nın sahip olduğu Rus S-400 füze sistemlerinin akıbeti konusunda Türkiye ile temas halinde olduğunu belirtti.

Peskov ve Putin, Fotoğraflar: Takvim, ReutersPeskov ve Putin, Fotoğraflar: Takvim, Reuters

KÖRFEZ'E S-400 İDDİASI

Türkiye'nin, ABD'nin Ankara'ya yönelik yaptırımları kaldırmasını sağlamak amacıyla S-400'leri Körfez ülkelerinden birine yeniden satacağını bugün gibi yakın bir tarihte duyurabileceği iddia edilmişti.

ABD, 2020 yılında S-400 alımı nedeniyle NATO müttefiki Türkiye'ye yaptırım uygulamış ve Ankara'nın dahil olmak istediği F-35 savaş uçağı tedarik ve üretim programından Türkiye'yi çıkarmıştı. NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya gelen Trump, F-35 satışı için yeşil ışık yaktı.

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Kremlin Sözcüsü PeskovKremlin Sözcüsü Peskov

"TÜRKİYE İLE TEMAS HALİNDEYİZ"

Türkiye'nin iddia edilen bu anlaşmayı gerçekleştirmek için Rusya'dan izin isteyip istemediği sorulan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov şunları söyledi:

"Burada tek bir şey söyleyebilirim: Bu son derece hassas bir konu. Ancak bu hususta Türk tarafıyla temas halindeyiz ve bu konudaki temaslarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

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