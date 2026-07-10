Türkiye'ye F110 jet motoru satış sürecinde 15 günlük itiraz süresi sona erdi: KAAN için geri sayım!

Dina Titus ve Brad Sherman Tasarıya imza atan Demokrat üyeler arasında, Türkiye'ye yönelik savunma satışlarına daha önce de itiraz eden isimler öne çıkıyor. Temsilciler Meclisi üyeleri Brad Sherman, Dina Titus, Chris Pappas ve Jim McGovern, geçmişte Türkiye'ye yönelik F-16 satış süreci dahil olmak üzere çeşitli savunma ihracatlarına karşı çıkmıştı. Diğer imzacılar arasında yer alan Jim Costa, Josh Gottheimer, Mike Quigley ve George Latimer ise özellikle Ermeni, Yunan ve İsrail diasporalarının etkili olduğu seçmen bölgelerini temsil ediyor. Bu isimler, Türkiye'ye yönelik savunma satışlarının Kongre'de zaman zaman tartışma konusu haline gelmesinde etkili olan gruplar arasında yer alıyor.

Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump SÜREÇ NASIL İŞLEDİ? ABD'de yabancı ülkelere yönelik büyük çaplı silah satışları, Dışişleri Bakanlığının Kongre'ye resmi bildirimde bulunmasının ardından belirli bir inceleme sürecine tabi tutuluyor. NATO müttefiklerine yapılacak satışlarda bu süre 15 gün olarak uygulanıyor. Bu süre içinde Kongre üyeleri, satışın durdurulması amacıyla ortak karar tasarısı sunabiliyor. Ancak böyle bir tasarının satışı engelleyebilmesi için önce Temsilciler Meclisi ve Senato'da kabul edilmesi, ardından Başkan Donald Trump tarafından imzalanması gerekiyor. Başkanın tasarıyı veto etmesi halinde ise Kongre'nin vetoyu aşabilmesi için Temsilciler Meclisi'nde üçte iki çoğunlukla en az 290, Senato'da ise 67 oy gerekiyor.