Beşiktaş Lukaku için rapor istedi! Belçika'dan haber bekleniyor

Beşiktaş, yeni sezon kadro planlamasında santrfor hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, gündemdeki isimlerden Romelu Lukaku için kapsamlı bir değerlendirme süreci yürütüyor.

Siyah-beyazlı yönetim, 33 yaşındaki Belçikalı golcünün son dönemde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle transfer sürecinde herhangi bir risk almak istemiyor.

Bu nedenle kulüp, resmi girişim öncesinde oyuncunun sağlık geçmişini ayrıntılı şekilde analiz ediyor.