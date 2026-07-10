Beşiktaş Lukaku için rapor istedi! Belçika'dan haber bekleniyor
Yeni sezon öncesi golcü transferine odaklanan Beşiktaş, Romelu Lukaku dosyasında aceleci davranmıyor. Siyah-beyazlılar, Belçikalı yıldızın sağlık raporlarını detaylı şekilde inceleyerek nihai kararı sağlık kurulunun değerlendirmesine göre verecek.
Beşiktaş, yeni sezon kadro planlamasında santrfor hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, gündemdeki isimlerden Romelu Lukaku için kapsamlı bir değerlendirme süreci yürütüyor.
Siyah-beyazlı yönetim, 33 yaşındaki Belçikalı golcünün son dönemde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle transfer sürecinde herhangi bir risk almak istemiyor.
Bu nedenle kulüp, resmi girişim öncesinde oyuncunun sağlık geçmişini ayrıntılı şekilde analiz ediyor.
SAĞLIK RAPORLARI MASAYA YATIRILDI
Transfer sürecinde önceliği sağlık kontrollerine veren Beşiktaş'ın, Lukaku'ya ait tüm detaylı sağlık raporlarını talep ettiği öğrenildi.
Siyah-beyazlı kurmayların yalnızca mevcut belgelerle yetinmediği, hem Napoli kulübünün sağlık ekibi hem de Belçika Milli Takımı doktorlarıyla düzenli iletişim halinde olduğu belirtildi.
Oyuncunun geçirdiği sakatlıkların kalıcı bir risk oluşturup oluşturmadığı ve fiziksel durumunun yeni sezon temposuna uygunluğu kapsamlı şekilde değerlendiriliyor.
KARARI SAĞLIK HEYETİ VERECEK
Beşiktaş yönetiminin, transfer görüşmelerini resmiyete dökmeden önce kulüp sağlık heyetinden gelecek nihai raporu beklediği ifade edildi.
Sağlık kurulunun vereceği olumlu değerlendirme, transfer sürecinin ilerlemesi açısından belirleyici olacak.
Lukaku, geçtiğimiz sezon sakatlık problemleri nedeniyle Napoli formasıyla yalnızca 7 karşılaşmada görev alırken 1 kez fileleri havalandırdı.
Buna karşın 2026 Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı adına yeniden etkili bir performans sergileyen deneyimli golcü, forma giydiği 5 maçta attığı 3 golle fiziksel durumuna ilişkin olumlu sinyaller verdi.