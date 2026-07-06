MEB 2026 LGS sonuçları açıklandı: Kılavuz, kontenjanlar ve tercih takvimi erişime açıldı
2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları bugün MEB tarafından açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla kılavuz yayınlandı ve liselere yerleştirme süreci resmen başladı. Adaylar sonuçlarını yalnızca dijital ortam üzerinden görüntüleyebiliyor. Sonuç belgeleri ise posta yoluyla gönderilmeyecek. İşte MEB sonuç sorgulama ekranı.
Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte lise tercih süreci de başladı. Milli Eğitim Bakanlığı aynı gün tercih dönemine esas kontenjan tablolarını yayınladı. Öğrenciler puanları, yüzdelik dilimleri ve okul kontenjanlarını inceleyerek 13-24 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yapabilir.
LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 sınav takvimine göre LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde erişime açıldı. Adaylar sonuçlarını bugünden itibaren www.meb.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve gerekli bilgilerle sorgulayabiliyor.
Bu yıl da sonuç belgeleri basılı olarak gönderilmeyecek.
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2026 LGS KILAVUZU YAYINLANDI
Millî Eğitim Bakanlığınca, "2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu" yayımlandı.
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1 MİLYON 22 BİN 658 ÖĞRENCİ BAŞVURDU
2026 yılı LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav"a bu yıl 8'inci sınıf düzeyinde toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvurdu.
SINAVA KATILIM ORANI YÜZDE 97,23
Sınava 994 bin 358 aday katıldı. Sınava katılım oranı yüzde 97,23 olarak gerçekleşti. İki oturum hâlinde yapılan sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçedeki 4 bin 244 okulda; yurt dışında ise 8 ülkede ve 11 sınav merkezinde uygulandı.
452 ÖĞRENCİ 500 TAM PUAN ALDI
Sözel alandan 50, sayısal alandan 40 olmak üzere toplam 90 sorunun yöneltildiği merkezî sınav sonuçlarına göre tüm soruları doğru yanıtlayan 452 öğrenci 500 tam puan aldı.
TERCİH SÜRECİ 13 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR
LGS kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci, 13 Temmuz Pazartesi günü başlayıp 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta kamuoyuyla paylaşılacak.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin LGS sonuçlarının açıklandığını X hesabından şu sözlerle duyurdu:
Sevgili Öğrencilerim,
Bugün LGS kapsamındaki merkezî sınav sonuçlarını açıkladık. Sınavda aldığınız puanın ötesinde her biriniz bizim için eşsiz bir değere sahipsiniz. En kıymetlilerimizsiniz. Ortaöğretim sürecinde ilgi ve yeteneklerinize uygun olarak tercih edeceğiniz her eğitim kurumumuzda, sizi sevgi ve şefkatle karşılayacak kıymetli öğretmenlerimizi bulacaksınız.
Ortaokulu bitiren her öğrencimiz için sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının yanı sıra; yerel yerleştirme ve yetenek sınavıyla öğrenci alan Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri gibi ilgi ve yeteneklerinize uygun pek çok eğitim kurumumuz bulunmaktadır.
Hayallerinizi gerçekleştirme yolunda tüm öğretmenlerimizle birlikte daima yanınızda olacağız. Bu heyecanlı yolculukta hepinize başarılar diliyor, gözlerinizden öpüyorum.
LGS tercih süreci için öğrenci ve velilere kılavuz yayımlandı
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında açıklanacak sınav sonuçları öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tercih döneminde öğrenci ve velilere yol gösterecek kapsamlı bir bilgilendirme kılavuzu yayımladı. Kılavuzda tercih sürecinin nasıl yürütüleceği, yerleştirme türleri, okul seçenekleri ve sık yapılan hatalara ilişkin önemli uyarılar yer aldı.
MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Tercih Süreci Öğrenci ve Veli Bilgilendirme Kılavuzu", tercih döneminde öğrencilerin daha bilinçli karar verebilmesi amacıyla hazırlandı.
Kılavuzda;
- Yerleştirme takvimi,
- Tercih sistemi,
- Okul türleri,
- Tercih ekranının kullanımı,
- Yerleştirme yöntemleri,
- Tercih yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar ayrıntılı şekilde anlatılıyor.
YAPAY ZEKA DESTEKLİ TERCİH SİSTEMİ
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu yıl tercih sürecinde yeni bir uygulamanın hayata geçirileceğini duyurmuştu.
Bakan Tekin'in açıklamasına göre öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından yapay zeka destekli bir tercih sistemiyle okul araştırması yapabilecek. Sistem, öğrencilerin tercih etmek istediği okul türüne göre Türkiye genelindeki okulları fiziksel imkanlarıyla birlikte listeleyerek tercih sürecine destek sağlayacak.
Tekin, LGS sonuçlarını öğrenen öğrencilerin elektronik ortamda kendilerine destek olacak yapay zeka tercih robotundan yararlanabileceğini belirterek, sistemin Türkiye'nin neresinde olursa olsun tercih edilmek istenen okul türüne göre okulların tamamını fiziki imkanlarıyla birlikte öğrencilerin karşısına çıkaracağını ifade etti.
2026 LGS TERCİHLERİ HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?
LGS kapsamında lise tercih işlemleri 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunda okul kontenjanları, taban yüzdelik dilimler, okul türleri ve yerleştirme esaslarına ilişkin tüm ayrıntılar yer alıyor. Öğrencilerin tercihlerini yapmadan önce güncel kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.
YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?
LGS yerleştirme sonuçları ile boş kontenjan listeleri 5 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.
Bu tarihten sonra öğrenciler yerleştirme sonuçlarını kontrol ederek gerekmesi halinde nakil sürecine katılabilecek.
NAKİL BAŞVURULARI HANGİ TARİHLERDE ALINACAK?
2026 LGS yerleştirme sürecinde 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ile nakil sonuçları 5-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Yerleştirildiği okuldan farklı bir okula geçmek isteyen öğrenciler, Bakanlığın belirlediği takvim doğrultusunda nakil başvurularını yapabilecek.
|Aşama
|Tarih
|Detay
|LGS Sonuçlarının Açıklanması
|10 Temmuz 2026 Cuma
|Sonuçlar MEB'in resmi sonuç ekranı üzerinden erişime açıldı.
|Tercih Kılavuzunun Yayımlanması
|10 Temmuz 2026 Cuma
|Okul kontenjanları, yüzdelik dilimler ve yerleştirme esasları ilan edildi.
|LGS Tercih Dönemi
|13-24 Temmuz 2026
|Öğrenciler lise tercihlerini elektronik ortamda gerçekleştirecek.
|Yerleştirme Sonuçları ve Boş Kontenjanların İlanı
|5 Ağustos 2026
|Yerleştirme sonuçları ile boş kontenjan listeleri aynı gün açıklanacak.
|1. ve 2. Nakil Süreci
|5-14 Ağustos 2026
|1. ve 2. nakil tercih başvuruları ile yerleştirme sonuçları bu süreçte gerçekleştirilecek.
TERCİH SÜRECİNDE RESMİ TAKVİM TAKİP EDİLMELİ
Tercih döneminde öğrenciler yalnızca resmi kaynaklarda yayımlanan takvim ve tercih kılavuzunu esas almalıdır. Kontenjanlar, yüzdelik dilimler ve yerleştirme kurallarındaki güncellemelerin dikkatle takip edilmesi, doğru tercih planlaması açısından büyük önem taşıyor.