Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanının seçileceği toplantı dün gerçekleşti. Toplantıya Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Süper Lig'de yer alan diğer kulüplerin başkan ya da temsilcileri katıldı. Kulüpler Birliği Başkanlığı'na yeniden Ali Koç seçildi. Koç, "Devam etme düşüncem yoktu. Kulüp başkanlarımızın güveni ve yoğun baskısı nedeniyle geri çevirmedim. İnşallah yeni federasyonla iyi işler yapabiliriz" dedi.

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