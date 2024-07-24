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Dikkat 'Edin' Fener geliyor

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme ilk maçında İsviçre ekibLiu gano’ya karşı 4. dakikada yediği golle şaşırdı. Edin Dzeko’nun hat-trick yaptığı maçta oyuna sonradan giren Ferdi Kadıoğlu’nun golleriyle rövanş öncesi büyük avantajı kaptı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 07:02
Dikkat ’Edin’ Fener geliyor

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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Lugano'yu deplasmanda 4-3 yendi. Temsimcimiz Fenerbahçe, 4. dakikada kalesinde golü gördü. Grgic'in altıpasın önüne etkili ortasında Djiku'dan önce topa kafayla vuran El Wafi, topu ağlarla buluşturdu: 1-0. 36. dakidkada Sebastian Szymanski'nin uzak mesafeden yerden sert şutunda, top yan direkten oyun alanına döndü.

2. YARIYA HIZLI BAŞLADI
44'TE Tadic, Cimignani'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Dzeko gole çevirdi: 1-1. Fenerbahçe, 2. yarıya hızlı başladı. 46'da Tadic'in pasında Dzeko tek vuruşla kaleciyi avladı: 1-2. Lugano, 64'te ceza sahası içinde topu alan Bismiti uzak direğe vuruşunda topu ağlara yolladı: 2-2. 68'de Szymanski'nin pasında Dzeko tek vuruşla skoru 3-2'ye taşıdı. 73'te Ferdi Kadıoğlu, ceza sahası dışından yaptığı muhteyem vuruşla kaleciyi avladı: 2-4. İsviçre ekibinde, 90. dakikada Valenzuela sahneye çıktı ve skoru belirledi: 3-4. Rövanş maçı 30 Temmuz'da oynanacak.

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