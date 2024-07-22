Evlenenlere en az 75 bin TL

Ülkemizde evlenecek gençlere pek çok alanda destek sağlanıyor. Bu desteklerden birini de çeyiz yardımı oluşturuyor. SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı alan kız çocuklarına 24 maaş tutarında evlenme ödeneği imkanı bulunuyor. Çeyiz yardımı da denilen bu destek ile ilgili merak edilen pek çok konu bulunuyor. İşte detayları...

NASIL ALINACAK?

Kimler yararlanıyor, yaş sınırı var mı?

Ölüm aylığı alan kız çocukları evlendikleri takdirde bu yardımdan yararlanabiliyor. Burada kadının yaşına bakılmıyor. Evlenmesi ve evlendiği sırada maaşın ödeniyor olması yeterli oluyor.



NE KADAR PARA ÖDENİYOR?

Bu paranın miktarını ölüm aylığı belirliyor. Evlenme ödeneği 24 maaşın toplamından oluşuyor. Ek ödemeler varsa bunlar hariç tutuluyor. Bu aydan itibaren evlenenlere verilecek çeyiz desteği de arttı. Bunun nedeni ise Temmuz ayında aylıkların yüzde 24.73 zamlanması. Ayrıca taban aylık artışı da en düşük ödemeyi yükseltiyor. 10 bin lira taban aylık düzenlemesiyle yüzde 25 hissesi olan çocuğun en düşük ölüm aylığı 2 bin 500 liraydı. Temmuz ödeme dönemi itibariyle devreye alınacak 12 bin 500 lira taban aylık düzenlemesiyle bu tutar 3 bin 125 liraya çıkıyor. Buna göre en düşük evlenme ödeneği 60 bin liradan 75 bin liraya yükseliyor.



HER EVLENEN BU ÖDEMEYİ ALABİLİYOR MU?

Bu yardımdan faydalanmak için evlenmek ve evlendiği sırada maaş almaya devam ediyor olmak yeterli oluyor. Ayrıca evlendikten sonra belgelerle SGK'ya yazılı olarak başvurmak da şart.



BAŞVURU İÇİN BELLİ BİR SÜRE VAR MI?

Başvuru için 5 yıllık bir hak düşürücü süre bulunuyor. Bu süre içinde başvurmayan kız çocuğunun hakkı yanıyor.



HEM EVLENME ÖDENEĞİ HEM MAAŞ ALINIR MI?

Hayır. Evlenince ölüm aylığı kesiliyor. Bunun yerine 2 yıllık maaş peşin olarak veriliyor.



MEMUR YAKININA 12 MAAŞ

Memurlar için ise farklı bir uygulama bulunuyor. Bu fark desteğin kapsamında ve tutarında ortaya çıkıyor. Evlenme ikramiyesi adı altında 12 aylık tutarında ödeme yapılırken, dul eş için de ödeme imkanı bulunuyor. Kız çocuklarının yanı sıra dul memur eşe de evlenmesi halinde 12 aylık çeyiz ikramiyesi ödeniyor.

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