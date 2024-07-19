Giovanni van Bronckhorst: Burası yeni bir meydan okuma!

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst dün açıklamalarda bulundu. Hollandalı teknik adam, "Hem hoca olarak hem de oyuncu olarak birçok kültürde oynadım. Burası benim için yeni bir meydan okuma. Hakemin bir penaltıyı vermesi ya da vermemesi benim elimde olan şey değil. Benim elimde olan şeyler, iyi ve doğru oyun" dedi.

ÖZ GÜVEN ÖNEMLİ

Bronckhorst, "Geçen sene 6 hoca değişmiş ve şampiyonun 46 puan gerisinde kalınmış. Şimdi tekrar başlıyoruz. Öz güvenimizi kazanmamız çok önemli. Bunun için çalışıyoruz. Birkaç ayda bir hoca değiştirmek ideal bir şey değildir" dedi.