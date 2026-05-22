ATV’nin yeni bombası Mercan Köşk! Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan başrolde

ATV ekranlarında yeni sezon için hazırlıkları başlayan, FARO ve Sinehane ortak yapımı "Mercan Köşk" dizisinin başrol oyuncuları Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan oldu. Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu, müziklerini Toygar Işıklı'nın yapacağı ve Tarsus'un büyülü atmosferinde çekilecek olan dizi; Aras ile Cemre'nin sırlar, intikam ve imkansız bir aşkla dolu sürükleyici hikayesini izleyiciyle buluşturacak.

atv ekranlarında yeni sezon için hazırlıklar tüm hızıyla başladı. FARO ve Sinehane ortak yapımı olan 'Mercan Köşk' dizisi, derinlikli karakterleri ve yüksek dramatik yapısıyla yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden dikkatleri üzerine çeken projenin başrol oyuncuları da belli oldu. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan, dizinin merkezinde yer alan Aras ve Cemre karakterlerine hayat verecek.

MÜZİĞİNDEN SENARYOSUNA YILDIZLAR GEÇİDİ

Tarsus'un büyülü atmosferinde çekilecek olan 'Mercan Köşk', etkileyici hikâyesiyle yeni sezonun en merak edilen projelerinden biri olarak öne çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu dizinin orijinal hikâyesi Ahunur Serdaroğlu'na ait. Dizinin güçlü senaryosunu Ahunur Serdaroğlu, Atilla Özel, Nalan Merter Savaş ve Nuriye Bilici kaleme alırken; müzikler ise başarılı ve ödüllü besteci Toygar Işıklı'nın imzasını taşıyor.

SIRLAR, İNTİKAM VE İMKANSIZ BİR AŞK

Cemre'nin (Hafsanur Sancaktutan) hayatı, nikâhının hemen ardından eşinin gizemli bir şekilde kaybolmasıyla altüst olur. Gerçeğin peşine düşen Cemre'nin yolculuğu, onu Tarsus'a, gizemlerle dolu Mercan Köşk'e sürükler. Diğer tarafta ise ailesini korumak için büyük bir sırrı saklayan Aras (Kubilay Aka) vardır. Aras'ın kurduğu kusursuz düzen, Cemre'nin Mercan Köşk'e gelişiyle temelinden sarsılır. İkilinin yolları kesiştiğinde, iki düşman aile arasında ölümcül bir mücadele baş gösterirken; bu tehlikeli karşılaşma aynı zamanda imkânsız bir aşkın da ilk kıvılcımını ateşleyecektir.

Güçlü oyunculuk performansları ve sürükleyici hikâyesiyle 'Mercan Köşk', yeni sezonda atv ekranlarında izleyiciyi büyülemeye hazırlanıyor.

Buse Sarı
Buse Sarı

