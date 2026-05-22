Halk TV'de darbe çağrısı! İbrahim Kahveci'den skandal sözler
CHP’de yargının 38. Olağan Kurultay’ı hukuken geçersiz sayıp Özgür Özel yönetimini görevden uzaklaştırmasının ardından parti genel merkezinde koltuk savaşı başlarken, Halk TV ekranlarında ise skandal bir "darbe" çağrısına imza atıldı. Özel-İmamoğlu'na yakın İbrahim Kahveci canlı yayında hükümeti hedef alarak "Bunlar kolay kolay demokrasiyle gitmez" sözleriyle açıkça sandık dışını işaret etti. Ekrandaki skandal hezeyan sosyal medyada kirli 28 Şubat güzellemeleriyle sürdürüldü.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın usulsüzlük gerekçesiyle hukuken baştan itibaren geçersiz (mutlak butlan) sayılması ve Özgür Özel yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması partiyi çift başlı bir kaosa sürükledi.
ÖZEL TEHDİT SAVURDU
Kararın ardından eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu "döndüm" mesajı vererek liderlik koltuğuna yeniden talip olduğunu ilan etti. Mevcut yönetimi savunarak koltuğu teslim etmeyeceğini açıklayan Özgür Özel cephesi ise genel merkez binasından çıkmayacaklarını belirterek, "Gerekirse hayatı durduracağız. Olacaklardan ben sorumlu değilim" diyerek tehdit savurdu.
HALK TV'DE DARBE ÇAĞRISI!
Parti içindeki deprem sıcaklığını korurken, CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV ekranlarında bir skandal yaşandı.
Özel-Ekrem İmamoğlu destekçisi İbrahim Kahveci Başkan Erdoğan ve mevcut hükümeti hedef aldı.
Kahveci ekranda, "Siyasal dinler, bu İslam filan değil, siyasal dinler veya böyle siyasal dine dayalı dava dedikleri şeyler... Bu tür yapılar öyle kolay kolay demokrasiyle gitmez." ifadelerini kullandı.
Programın diğer konuğu İsmail Saymaz'ın durumun vehametini fark ederek, "Yanlış anlaşılır bu ifade, istersen başka bir..." sözleriyle araya girme çabası ise sonuçsuz kaldı. Kahveci, uyarılara rest çekerek, "Ya doğru anlaşılıyor arkadaşım. " diyerek tehdidini devam ettirdi.
SOSYAL MEDYADA DARBE ÇIĞIRTANLIĞI
Bu sözlerle eş zamanlı olarak sosyal medyada da darbe imalı söylemlerin fitili ateşlendi. "Devrim__MKA" kullanıcı adını taşıyan bir hesap, Türkiye'nin karanlık dönemlerine atıfta bulunarak, "Ağlayarak zırlayarak anlattıkları 28 Şubat'ı haklı çıkardılar. TSK'nın şerefli subayları işte bugünleri öngörmüştüler." şeklinde skandal paylaşımlarda bulundu.
Yargı kararının ardından CHP genel merkezinde kimin sözünün geçeceği belirsizliğini korurken, ekranlara ve sosyal medyaya yansıyan "sandık dışı" çağrılar kamuoyunda büyük tepki topladı.