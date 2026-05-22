Halk TV'de darbe çağrısı! İbrahim Kahveci'den skandal sözler

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın usulsüzlük gerekçesiyle hukuken baştan itibaren geçersiz (mutlak butlan) sayılması ve Özgür Özel yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması partiyi çift başlı bir kaosa sürükledi.

ÖZEL TEHDİT SAVURDU

Kararın ardından eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu "döndüm" mesajı vererek liderlik koltuğuna yeniden talip olduğunu ilan etti. Mevcut yönetimi savunarak koltuğu teslim etmeyeceğini açıklayan Özgür Özel cephesi ise genel merkez binasından çıkmayacaklarını belirterek, "Gerekirse hayatı durduracağız. Olacaklardan ben sorumlu değilim" diyerek tehdit savurdu.

HALK TV'DE DARBE ÇAĞRISI!

Parti içindeki deprem sıcaklığını korurken, CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV ekranlarında bir skandal yaşandı.

Özel-Ekrem İmamoğlu destekçisi İbrahim Kahveci Başkan Erdoğan ve mevcut hükümeti hedef aldı.

Kahveci ekranda, "Siyasal dinler, bu İslam filan değil, siyasal dinler veya böyle siyasal dine dayalı dava dedikleri şeyler... Bu tür yapılar öyle kolay kolay demokrasiyle gitmez." ifadelerini kullandı.

Programın diğer konuğu İsmail Saymaz'ın durumun vehametini fark ederek, "Yanlış anlaşılır bu ifade, istersen başka bir..." sözleriyle araya girme çabası ise sonuçsuz kaldı. Kahveci, uyarılara rest çekerek, "Ya doğru anlaşılıyor arkadaşım. " diyerek tehdidini devam ettirdi.