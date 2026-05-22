CHP'de mutlak butlan sonrası yaşananlar | Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğe giden vekiller | Genel Merkez'de fotoğraf indirildi

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TEHDİT DİLİ: OLACAKLARDAN BİZ SORUMLU DEĞİLİZ

Kararın ardından koltuğu kaybeden Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) olağanüstü topladı. Yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından CHP Genel Merkezi'nde basına açıklama yapan Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını belirterek, "Kılıçdaroğlu aradı dönmedim. Zaten ne konuşacağız" ifadelerini kullandı. Toplantı salonundaki konuşmasında Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Özel, "Bu ülkenin 80 yaşına kadar muhalefet koltuğunun tadını çıkaran genel başkanlara ihtiyacı yok" şeklinde konuştu. Koltuğu giden Özgür Özelden yine tehdit dili: Gerekirse hayatı durduracağız! Olacakların sorumlusu ben değilim Koltuğu giden Özgür Özel'den yine tehdit dili: Gerekirse hayatı durduracağız! Olacakların sorumlusu ben değilim Daha sonra parti genel merkezi önünde toplanan kalabalığa otobüs üzerinden hitap eden Özel, yargı kararlarını "darbe" olarak nitelendirerek, "Gerekirse hayatı durduracağız. Olacaklardan biz sorumlu değiliz" dedi. Özel cephesinin, partiyi Kılıçdaroğlu'na teslim etmemek adına Genel Merkez binasından çıkmayarak direneceği belirtilirken ilk itirazların Yargıtay'a yapıldığı ve Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) da başvuru yapılacağı bildirildi.

KILIÇDAROĞLU TEMİZLİK YAPACAK Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise partiyi devralmasıyla birlikte bir temizlik yapacağı ve ismi yolsuzlukla anılan isimlerin üyeliğini askıya alacağı kulislerde konuşuluyor. YSK'YA BAŞVURDU

Özel yönetimi ise YSK'ya başvurarak "mutalk butlan" kararına itiraz etti.

CEPHELERDE NELER OLUYOR?

Peki Genel Merkezde ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde neler yaşanıyor? CHP Genel Merkezi önünden yayın yapan A Haber Muhabiri Oğuzhan Gültekin, mutlak butlan kararı sonrasında yaşanan hareketli saatleri aktardı. Gültekin, "Aslında mutlak butlan kararı sonrasında CHP Genel Merkezi önünde oldukça hareketli saatler yaşandı. Tabii ki özellikle Özgür Özel 5 saatlik bir MYK toplantısı gerçekleştirdi ve toplantı sonunda da ilk açıklamalarını yaptı." dedi. Mutlak butlan kararı sonrası neler oldu Gültekin, sahadaki gözlemlerini şu sözlerle paylaştı: "Tabii ki bu esnada özellikle CHP Genel Merkezi önüne gelen kalabalık, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde sloganlar attı. Yine bazı yerlerde, bazı bölgelerde, özellikle CHP Genel Merkezi'nde de yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun resminin bulunduğu yerden resmi söküldü ve çerçeve kırılarak resim özellikle tekmelendi. Yine bununla alakalı da birçok yerde de benzer görüntüler oluştu." Sabahın erken saatlerinden itibaren haber nöbetine devam ettiklerini belirten Gültekin, Genel Merkez binası önünde alınan otobüslü barikat önlemini şu şekilde aktardı: "Şu anda Genel Merkez içerisinde ve dışarısında da herhangi bir aksi görüntünün, herhangi bir aksiyonun olmadığını söyleyebiliriz. Sadece şöyle kameraman arkadaşımdan rica edeceğim sizlere Genel Merkez'in önünü göstersin. Dün akşam saatlerinde Özgür Özel'in asılan resmi yine CHP Genel Merkezi önünde hali hazırda duruyor ve sabah erken saatlerinde geldiğimizde Genel Merkez'in önünde sadece bir otobüs vardı ancak şu anda söz konusu otobüslerin sayısının ikiye çıkarıldığını, kapıdan hem girişte hem de çıkışta otobüslerin girişi ve çıkışı engelleyecek şekilde kapatıldığını söyleyebiliriz. Tabii ki burada özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun veya Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerinin CHP Genel Merkezi önüne gelmesine karşı bir önlem olarak yorumluyoruz. Dediğim gibi içeriden edindiğimiz bilgilere göre Genel Merkez içerisinde hala bir, henüz herhangi bir gelişme yok, bir sessizlik hakim orada." Gültekin, Özel'in Yargıtay'a ilk itirazların yapıldığını ve YSK'ya bir başvuru yapılacağını söylediğini belirterek, "Bugünkü tabii ki gelişmeler oldukça önemli. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı açıklamaları olabilir ya da Genel Merkez'e gelme durumu söz konusu olabilir." dedi.