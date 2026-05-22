CHP'de mutlak butlan sonrası yaşananlar | Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğe giden vekiller | Genel Merkez'de fotoğraf indirildi
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen "mutlak butlan" kararı partiyi kaosa sürükledi. Özgür Özel ve mevcut organların tedbiren görevden uzaklaştırılmasıyla, yargı kararı doğrultusunda göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu resmen "döndüm" mesajı verdi. Kararı darbe olarak niteleyip "Gerekirse hayatı durduracağız. Olacaklardan biz sorumlu değiliz" diyen Özel cephesi, genel merkez giriş çıkışlarını otobüslerle kapatarak çıkmayacaklarını söyledi. Sahadan gelen bilgilere göre, Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde sakin bir destek nöbeti tutulurken, genel merkezde Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarının tekmelenmesine varan gerilimli saatler ve Yargıtay ile YSK'ya yönelik hukuki itiraz hareketliliği yaşanıyor.
MAHKEMEDEN MUTLAK BUTLAN KARARI
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin tarihi bir karara imza attı. Mahkeme, söz konusu kurultayı "mutlak butlan" kararıyla iptal etti.
ÖZGÜR ÖZEL GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
Kararda, kurultayın usulsüzlükler nedeniyle baştan hükümsüz sayıldığı belirtilirken, Genel Başkan Özgür Özel ve mevcut yönetim organlarının (MYK, PM, YDK) tedbiren görevden uzaklaştırılmasına hükmedildi. Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle alınan karara göre, kurultay öncesi döneme dönülerek Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki parti organlarının karar kesinleşinceye kadar göreve iadesi öngörülüyor.
KILIÇDAROĞLU'NDAN "DÖNDÜM" MESAJI: SÜRECİ İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE YÜRÜYECEĞİZ
Gelişmenin ardından eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla resmen "döndüm" mesajı vererek, "Bu karar Türkiye'ye ve CHP'ye hayırlı olsun" dedi.
Süreci ortak akılla yürüteceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bu kapsamda süreci; önceki dönem Genel Başkanlarımızla, Parti Meclisi üyelerimizle, milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla tam bir uyum ve iş birliği içinde yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu ayrıca hem parti yönetimine hem de kendisini destekleyenlere sükunet çağrısında bulunarak, "Cumhuriyet Halk Partisi kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir. 38. Olağan Kurultay'la ilgili mahkeme kararının bir ayrışma değil... kenetlenme fırsatı olması gerektiğini" vurguladı ve "Gün sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir" dedi.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN TEHDİT DİLİ: OLACAKLARDAN BİZ SORUMLU DEĞİLİZ
Kararın ardından koltuğu kaybeden Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) olağanüstü topladı. Yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından CHP Genel Merkezi'nde basına açıklama yapan Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını belirterek, "Kılıçdaroğlu aradı dönmedim. Zaten ne konuşacağız" ifadelerini kullandı. Toplantı salonundaki konuşmasında Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Özel, "Bu ülkenin 80 yaşına kadar muhalefet koltuğunun tadını çıkaran genel başkanlara ihtiyacı yok" şeklinde konuştu.
Daha sonra parti genel merkezi önünde toplanan kalabalığa otobüs üzerinden hitap eden Özel, yargı kararlarını "darbe" olarak nitelendirerek, "Gerekirse hayatı durduracağız. Olacaklardan biz sorumlu değiliz" dedi. Özel cephesinin, partiyi Kılıçdaroğlu'na teslim etmemek adına Genel Merkez binasından çıkmayarak direneceği belirtilirken ilk itirazların Yargıtay'a yapıldığı ve Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) da başvuru yapılacağı bildirildi.
KILIÇDAROĞLU TEMİZLİK YAPACAK
Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise partiyi devralmasıyla birlikte bir temizlik yapacağı ve ismi yolsuzlukla anılan isimlerin üyeliğini askıya alacağı kulislerde konuşuluyor.
YSK'YA BAŞVURDU
Özel yönetimi ise YSK'ya başvurarak "mutalk butlan" kararına itiraz etti.
CEPHELERDE NELER OLUYOR?
Peki Genel Merkezde ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde neler yaşanıyor?
CHP Genel Merkezi önünden yayın yapan A Haber Muhabiri Oğuzhan Gültekin, mutlak butlan kararı sonrasında yaşanan hareketli saatleri aktardı. Gültekin, "Aslında mutlak butlan kararı sonrasında CHP Genel Merkezi önünde oldukça hareketli saatler yaşandı. Tabii ki özellikle Özgür Özel 5 saatlik bir MYK toplantısı gerçekleştirdi ve toplantı sonunda da ilk açıklamalarını yaptı." dedi.
Gültekin, sahadaki gözlemlerini şu sözlerle paylaştı:
"Tabii ki bu esnada özellikle CHP Genel Merkezi önüne gelen kalabalık, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde sloganlar attı. Yine bazı yerlerde, bazı bölgelerde, özellikle CHP Genel Merkezi'nde de yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun resminin bulunduğu yerden resmi söküldü ve çerçeve kırılarak resim özellikle tekmelendi. Yine bununla alakalı da birçok yerde de benzer görüntüler oluştu."
Sabahın erken saatlerinden itibaren haber nöbetine devam ettiklerini belirten Gültekin, Genel Merkez binası önünde alınan otobüslü barikat önlemini şu şekilde aktardı:
"Şu anda Genel Merkez içerisinde ve dışarısında da herhangi bir aksi görüntünün, herhangi bir aksiyonun olmadığını söyleyebiliriz. Sadece şöyle kameraman arkadaşımdan rica edeceğim sizlere Genel Merkez'in önünü göstersin. Dün akşam saatlerinde Özgür Özel'in asılan resmi yine CHP Genel Merkezi önünde hali hazırda duruyor ve sabah erken saatlerinde geldiğimizde Genel Merkez'in önünde sadece bir otobüs vardı ancak şu anda söz konusu otobüslerin sayısının ikiye çıkarıldığını, kapıdan hem girişte hem de çıkışta otobüslerin girişi ve çıkışı engelleyecek şekilde kapatıldığını söyleyebiliriz. Tabii ki burada özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun veya Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerinin CHP Genel Merkezi önüne gelmesine karşı bir önlem olarak yorumluyoruz. Dediğim gibi içeriden edindiğimiz bilgilere göre Genel Merkez içerisinde hala bir, henüz herhangi bir gelişme yok, bir sessizlik hakim orada."
Gültekin, Özel'in Yargıtay'a ilk itirazların yapıldığını ve YSK'ya bir başvuru yapılacağını söylediğini belirterek, "Bugünkü tabii ki gelişmeler oldukça önemli. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı açıklamaları olabilir ya da Genel Merkez'e gelme durumu söz konusu olabilir." dedi.
KILIÇDAROĞLU'NUN EVİNİN ÖNÜ
Gelişmelerin bir diğer kritik adresi olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünden bildiren A Haber Muhabiri Burcu Özduru ise dün geceden itibaren yaşanan yoğunluğu ve son durumu paylaştı.
Özduru, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünden yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Aslında dün akşam saatlerinde bu noktada oldukça yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz ancak şu an sabahın erken saatleri olması durumuyla da elbette sakinlik olduğunu söyleyelim. Akşam saatlerinde CHP'de "mutlak butlan" kararının çıkmasıyla birlikte oldukça hareketli zamanlar yaşandı." ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU'NA DESTEĞE GİDEN İSİMLER
Genel Merkez ile Kılıçdaroğlu'nun evinin önündeki atmosfer farkına dikkat çeken Özduru, Kılıçdaroğlu'na desteğe giden isimleri şu sözlerle sıraladı:
"Özellikle CHP Genel Merkezi'nde kalabalık ve öfkeli bir grup vardı ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde durum oldukça farklıydı. Onu destekleyenler aslında evinin önüne gelmişti ve ona desteklerini göstermişti. Bazı CHP'li vekiller ve CHP seçmenleri bu noktada yerini almıştı dün akşam saatlerinde. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bazı vekillerin olduğunu söyledik. Bu isimler Mahir Polat, Deniz Demir, Ahmet Akın, Hüseyin Yıldız ve Mustafa Adıgüzel olmak üzere bazı milletvekilleri, CHP artık "yeni başkanı" diyebiliriz aslında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önüne geldi ve ona desteklerini gösterdiler. Bu noktada CHP'den milletvekili, aktif milletvekilinden yaklaşık 20 ismin de Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olduğunu biliyoruz bizler."
KILIÇDAROĞLU'NUN FOTOĞRAFINI EZDİLER
Kararın ardından her iki noktada da tansiyonun yükseldiğini belirten muhabir Özduru, süreçteki kritik telefon krizine de değinerek şunları aktardı:
"Kararın ardından CHP Genel Merkezi'nde oldukça yoğunluk olduğunu, hareketlilik olduğunu söyledik. Bu noktada CHP Genel Merkezi'nde eski başkanların bulunduğu noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı yere atılmıştı, yırtılmıştı. Bu tür olaylar da yaşanmıştı elbette. Tabii gözler Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelecek açıklamadaydı. Kemal Kılıçdaroğlu sözlü bir açıklama yapmadı ancak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu tansiyonu düşürmeye yönelik bir açıklama yaptı aslında... Sürecin ortak akıl ve işbirliği ile yürütülmesi gerektiğini de vurguladı. Bu noktada ilk açıklama Celal Çelik'ten gelmişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'ten gelmişti. Ve Özgür Özel'i arayacağı yönünde bir iddia vardı. Tabii bu akşam Özgür Özel'in yaptığı açıklamayla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i aradığını ancak Özgür Özel'in telefonu cevaplamadı... "açsam ne konuşacaktım?" yönünde açıklama yaptığını sizlerle de paylaşmış olalım."
Evin önündeki mevcut sakinliği ve güvenlik önlemlerini aktaran Özduru, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çıkışı hatırlatarak yayını tamamladı:
"An itibarıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önündeyiz. Akşam saatlerinde burada oldukça bir yoğunluk hakimdi. Ancak sabahın erken saati olması itibarıyla da burada biraz sakinlik hakim diyelim. Elbette güvenlik ekipleri de burada, polis ekipleri giriş çıkışları kontrol ediyor. Denetimli bir şekilde içeri alınıyor kişiler. Bu noktada hem basın mensupları hem de bizler beraber burada yayın nöbetimizi devam ettiriyoruz. Gelişmeler oldukça size aktaracağız. Şu an itibarıyla herhangi bir seçmenin ya da vekilin bu noktada olmadığı bilgisini sizlerle paylaşalım. Peki ilerleyen süreçte tabii neler olacağı merak ediliyor.
"GENEL MERKEZE GİTMEYECEK"
Geçtiğimiz günlerde Çarşamba günü akşam Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir video yayınlamıştı. Bundan sonraki sürecin neler olacağına yönelik aslında düşüncelerimizi de o şekilde cevaplayabiliriz. Hem 2025 yılında hem de geçtiğimiz gün Çarşamba akşamı CHP yönetimine yönelik eleştirilerde bulunmuştu. 2025 yılında da "partimi kayyuma bırakmayacağım, el birliğiyle toparlayacağız" demişti. Bundan sonraki süreçte de tekrar CHP Genel Başkanı olacak mı? Gözler onun üzerinde. Şu an için bir hareketlilik yok. Çıkış olursa, ofisine geçerse sizlere bilgileri aktaracağız. Ofisi ile evi arasında da çok yakın, yaklaşık 4-5 km olduğunu söyleyelim. Ancak CHP Genel Merkezi'ne de gitmeyeceği yönündeki bilgileri size aktaralım."