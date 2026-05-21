Finansal İstikrar Komitesi'nden dezenflasyon açıklaması: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dirençli

DÖVİZDE CİDDİ BİR OYNAKLIK GÖRÜLMEDİ Kararın ardından döviz kurunda ciddi bir oynaklık gözlenmezken, Türkiye'nin kredi risk primleri (CDS) 247 seviyesinden 257'ye yükseldi. Yaklaşık yüzde 4'lük artışa işaret eden bu yükselişin sınırlı kaldığı ifade edildi.

Piyasalarda yaşanan hareketliliğin büyük ölçüde algoritmik işlemler ve küçük yatırımcıların panik satışlarından kaynaklandığı değerlendirilirken, volatilitenin geçici olduğu vurgulandı. Öte yandan diğer ekonomik göstergelerde dikkat çekici bir bozulma yaşanmadığı bildirildi.

Bloomberg'de yer alan haberde ise kamu bankalarının Türk lirasını desteklemek amacıyla yaklaşık 6 milyar dolarlık satış gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı son verilere göre brüt rezervler 168,6 milyar dolar, net rezervler 52,1 milyar dolar ve swap hariç net rezervler 37,2 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Rezervlerin mevcut görünümünün, olası kur dalgalanmalarına karşı yeterli düzeyde olduğu değerlendiriliyor.

SATIŞ BASKISI GEÇİCİ



Uzmanlar, borsada görülen satış baskısının geçici olduğuna dikkat çekerken, kapanışa doğru satışların hız kesmesinin de bu görüşü desteklediğini belirtiyor. Ayrıca Orta Doğu'da gündeme gelen barış sürecine ilişkin gelişmelerin küresel piyasalar açısından daha belirleyici olduğu, petrol fiyatlarında yaşanan gevşemenin ise enflasyonla mücadeleye olumlu katkı sağlayabileceği ifade ediliyor.

Makroekonomik çerçevede değerlendirildiğinde, bölgesel gelişmelerin Türkiye ekonomisinin gücünü desteklemeye devam edeceği öngörülüyor.

FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ (FİK) NEDİR? Türkiye'deki finansal sistemin dengesini korumak, sistemik riskleri izlemek ve kurumlar arası eş güdümü sağlamak amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı başkanlığında kurulan en üst düzey yapıdır. Finansal krizleri önleme, düzenleyici kurumları (BDDK, SPK, TCMB) koordine etme ve makroekonomik istikrarı destekleme görevlerini üstlenir.



KOMİTEDE KİMLER VAR?



Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında toplanır. Üyeleri arasında TCMB Guvernörü, BDDK Başkanı, SPK Başkanı, SEDDK Başkanı ve bakan yardımcıları yer alır.

Ebru Bektaş Takvim.com.tr Ekonomi