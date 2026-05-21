Finansal İstikrar Komitesi'nden dezenflasyon açıklaması: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dirençli
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek liderliğindeki Finansal İstikrar Komitesi toplandı. Türkiye ekonomisinin şoklara karşı dirençli olduğunu değerlendiren komite kritik zirvenin ardında yapılan açıklamada, "Makrofinansal istikrarın korunması, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eşgüdüm içinde atılmasını kararlaştırmıştır." denildi. Öte yandan uzman değerlendirmelerine göre yargının CHP için verdiği mutlak butlan kararının orta ve uzun vadede makroekonomik görünüme etkisinin olmadığı bildirildi.
Hızlı Özet Göster
- Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı.
- Komite, Türkiye ekonomisinin şoklara karşı dirençli olduğunu ve makrofinansal istikrarın korunması için gerekli adımların atılacağını açıkladı.
- 21 Mayıs 2026 tarihli Cumhuriyet Halk Partisi kararının orta ve uzun vadede makroekonomik görünüme etkisinin olmadığı belirtildi.
- Borsa İstanbul'da yaşanan satış baskısının geçici olduğu ve bayram öncesi nakde geçme eğiliminden kaynaklandığı ifade edildi.
- Döviz kurunda ciddi bir oynaklık gözlenmezken, kredi risk primleri (CDS) sınırlı bir artış gösterdi.
Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında toplandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Finansal İstikrar Komitesinin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandığı belirtildi.
TÜRKİYE ŞOKLARA KARŞI DİRENÇLİ
Toplantıda, yurt içi ve dışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ve alınabilecek tedbirlerin kapsamlı şekilde ele alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Komite, Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğunu değerlendirmiştir. Makrofinansal istikrarın korunması, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eş güdüm içinde atılması kararlaştırılmıştır. Komite, tüm gelişmeleri anlık ve yakından izlemeye devam edecektir."
ORTA VE UZUN VADEDE BİR ETKİSİ YOK
Öte yandan 21 Mayıs 2026 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin verilen mutlak butlan kararının ardından piyasalarda kısa süreli dalgalanma yaşandı. Ancak uzman değerlendirmelerine göre söz konusu gelişmenin orta ve uzun vadede makroekonomik görünümü değiştirecek ölçekte bir etkisinin bulunmadığı ifade edildi.
BAYRAM ÖNCESİ NAKDE GEÇME EĞİLİMİ
Borsa İstanbul'da gün içerisinde yaşanan satış baskısının, karar öncesinde de etkili olduğu belirtilirken, bayram tatili öncesi yatırımcıların T+2 kuralı nedeniyle nakde geçme eğiliminin piyasada zaten satıcılı bir görünüm oluşturduğu kaydedildi. Aracı kurum dağılımlarına göre saat 15.30 itibarıyla piyasada satış ağırlıklı bir seyir izlendiği, kapanış verilerinde ise bazı büyük aracı kurumlardaki satışların gün sonuna doğru gerilediği görüldü.
PİYASADA GEÇİCİ DALGALANMA
Piyasalarda yaşanan hareketliliğin büyük ölçüde algoritmik işlemler ve küçük yatırımcıların panik satışlarından kaynaklandığı değerlendirilirken, volatilitenin geçici olduğu vurgulandı. Öte yandan diğer ekonomik göstergelerde dikkat çekici bir bozulma yaşanmadığı bildirildi.
DÖVİZDE CİDDİ BİR OYNAKLIK GÖRÜLMEDİ
Kararın ardından döviz kurunda ciddi bir oynaklık gözlenmezken, Türkiye'nin kredi risk primleri (CDS) 247 seviyesinden 257'ye yükseldi. Yaklaşık yüzde 4'lük artışa işaret eden bu yükselişin sınırlı kaldığı ifade edildi.
Bloomberg'de yer alan haberde ise kamu bankalarının Türk lirasını desteklemek amacıyla yaklaşık 6 milyar dolarlık satış gerçekleştirdiği öne sürüldü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı son verilere göre brüt rezervler 168,6 milyar dolar, net rezervler 52,1 milyar dolar ve swap hariç net rezervler 37,2 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Rezervlerin mevcut görünümünün, olası kur dalgalanmalarına karşı yeterli düzeyde olduğu değerlendiriliyor.
SATIŞ BASKISI GEÇİCİ
Uzmanlar, borsada görülen satış baskısının geçici olduğuna dikkat çekerken, kapanışa doğru satışların hız kesmesinin de bu görüşü desteklediğini belirtiyor. Ayrıca Orta Doğu'da gündeme gelen barış sürecine ilişkin gelişmelerin küresel piyasalar açısından daha belirleyici olduğu, petrol fiyatlarında yaşanan gevşemenin ise enflasyonla mücadeleye olumlu katkı sağlayabileceği ifade ediliyor.
Makroekonomik çerçevede değerlendirildiğinde, bölgesel gelişmelerin Türkiye ekonomisinin gücünü desteklemeye devam edeceği öngörülüyor.
FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ (FİK) NEDİR?
Türkiye'deki finansal sistemin dengesini korumak, sistemik riskleri izlemek ve kurumlar arası eş güdümü sağlamak amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı başkanlığında kurulan en üst düzey yapıdır. Finansal krizleri önleme, düzenleyici kurumları (BDDK, SPK, TCMB) koordine etme ve makroekonomik istikrarı destekleme görevlerini üstlenir.
KOMİTEDE KİMLER VAR?
Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında toplanır. Üyeleri arasında TCMB Guvernörü, BDDK Başkanı, SPK Başkanı, SEDDK Başkanı ve bakan yardımcıları yer alır.