Beşiktaş’tan kötü prova

Slovenya'daki hazırlık kampında çalışmalarını sürdüren Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetks'e 1-0 mağlup oldu. Slovenya'da bulunan Z'dele Stadyumu'nda oynanan maçta Shakhtar Donetsk'in golünü 66. dakikada Eguinaldo kaydetti. Beşiktaş'ta yeni transferlerden Rafa Silva ve Gabriel Paulista maça ilk 11'de başladı. Yeni transfer Ciro Immobile kadroda yer almadı. Beşiktaş bir sonraki hazırlık maçında Cumartesi günü Grazer AK ile karşılaşacak.

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