Şok eden Cengiz kararı

Yeni sezonda şampiyonluk isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, kadroda düşünülmeyen oyuncular da netleşmeye başladı.

CENGİZ YOL AYRIMINA GELDİ

İddiaya göre; Fransız ekibi Marsilya'dan 15 milyon Euro bedelle transfer edilen Cengiz Ünder'in yol ayrımında olduğu ve Sarı-Lacivertli yöneticilerin, geçen sezon beklentilere tam anlamıyla karşılık veremeyen futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı ifade edildi. Jose Mourinho'nun da futbolcunun satışına onay verdiği belirlendi. Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki Cengiz Ünder için en az 10 milyon Euro gelir beklediği öne sürüldü.

12 GOLLÜK KATKI SAĞLADI

Geçen sezon F.Bahçe'de 33 maça çıkan Cengiz Ünder, 9 gol attı, 3 de gol pası verdi. Toplam 12 gol katkısı yapan futbolcunun Fenerbahçe ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Daha önce Marsilya dışında İtalya'da Roma ve İngiltere'de de Leicester City formalarını giyen Cengiz, kariyerinde toplam 334 karşılaşmaya çıkarken, 66 gol ve 46 da asist katkısı sundu. Alanya'dan transfer edilen Oğuz Aydın transferiyle birlikte Cengiz Ünder'in ayrılık ihtimalinin kuvvetlendiği konuşuluyor.