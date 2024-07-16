Kupa kazanmak 10’un işi

Arjanin 2024 Copa America finalinde Kolombiya'yı 1-0 yenerek üst üste 2, toplamda ise 16. kez kupayı müzesine götürdü. Bu sonuçla birlikte Lionel Messi de kariyerinin 45. kupa zaferini yaşadı. 2021'e kadar milli takım bazında kupa kaldıramayan Messi, bu yıldan sonra 3 kupa sevinci tatmış oldu. Messi'nin kupa koleksiyonunda kulüp takımlarında kazandığı 10 İspanya La Liga, 7 İspanya Kral Kupası, 8 İspanya Süper Kupası, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupası, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 Fransa Ligue 1 ve 1'er Fransa Süper Kupası ile Leagues Cup olmak üzere toplamda 40 kupa bulunuyor. Ayrıca Arjantin ile milli takımlar bazında 1 tane U20 Dünya Kupası, 1 Olimpiyat Oyunları, 2 Copa America, 1 Conmebol - UEFA Şampiyonlar Kupası ve 1'de Dünya Kupası bulunuyor.

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