Eyüpspor’dan çifte hamle

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, teknik direktör Arda Turan ve Asbaşkan Fatih Kulaksız önderliğinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Forvet mevkisi için arayışlarını sürdüren İstanbul temsilcisi, Pendikspor'dan Senegalli forvet Mame Thiam'ı kadrosuna kattı. Tecrübeli golcünün bugün kampa katılması bekleniyor. Stoper bölgesi için de Fenerbahçe'nin yollarını ayırmayı planladığı Luan Peres'e kanca atan Eyüpspor, oyuncu için Sarı-Lacivertliler'le görüşmelerini sürdürüyor.

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