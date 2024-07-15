SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Chambers imzayı attı

Teknik direktörlüğünü Erol Bulut'un yaptığı İngiliz ekibi Cardiff City, savunmasını Calum Chambers ile güçlendirdi. Aston Villa'dan ayrılan ve 3 yıllık imza atan stoper için herhangi bir bonservis ödenmeyecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 06:59
Chambers imzayı attı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Teknik direktörlüğünü Erol Bulut'un yaptığı İngiliz ekibi Cardiff City, savunmasını Calum Chambers ile güçlendirdi. Aston Villa'dan ayrılan ve 3 yıllık imza atan stoper için herhangi bir bonservis ödenmeyecek.

RİVER'DAN OYUNCU İSTİYORUZ
MKE Ankaragücü, River Plate ile iş birliği görüşmeleri gerçekleştirdi. Basın Sözcüsü Mehmet Şanal, "River Plate forması giyen genç oyuncuların Ankaragücü'nde oynamasını hedefliyoruz" dedi.

ANTEP KALECİSİNİ BULDU
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 31 yaşındaki Yunan kaleci Sokratis Dioudis'i transfer ettiğini duyurdu. Bugüne dek 2 kez Yunanistan kalesini koruyan Dioudis ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Milli iradenin TAKVİM’i! Manşet manşet 15 Temmuz demokrasi destanı: Bölünmedik birleştik korkmadık devleştik
MOSSAD 2014’te ne dedi FETÖ 2 yıl sonra ne yaptı? Arz-ı Mev’ud’a parke taşı 15 Temmuz ihaneti: Hedef Anadolu amaç ’teröristan’ araç PKK
Astaş Holding
EMEKLİYE ZAM TAKVİMİ | Ödemeler 17 Temmuz’da başlıyor! Emekliler zamlı maaşları ne zaman alacak?
En karanlık ve uzun gece: 15 Temmuz! Kadını, erkeği, yaşlısı, genci sokaklara aktı! İşte o gece dakika dakika yaşananlar...
Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığına darbe girişimi! Ekonomide şanlı direniş: Yatırımlar hız kesmedi! 2016’dan bu yana neler yaşandı?
Nuh Çimento
15 Temmuz 2016’dan 2024’e yargıda Z raporu! 289 davanın tamamı karara bağlandı: FETÖ temizliği ne durumda?
Bir hilal uğruna Ya Rab ne güneşler batıyor! İşte gözyaşlarına boğan hikayeleriyle 15 Temmuz şehitlerimiz...
Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Sessizlik sona eriyor
EURO 2024 şampiyonu İspanyollar! İspanya İngiltere’yi 2-1 yenerek Avrupa’nın en büyüğü oldu
Koza Altın
Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster’de hayalindeki mesleği ilk kez açıkladı! Boydan dolayı kaybettim deyip anlattı
İşte Fenerbahçe’nin kamp raporu! Kim nasıl performans gösterdi? İsim isim gidecekler ve kalacaklar...
CHP’li Etimesgut Belediyesi’nin skandal 15 Temmuz kararına millet tokadı
SON DAKİKA