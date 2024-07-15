Chambers imzayı attı

Teknik direktörlüğünü Erol Bulut'un yaptığı İngiliz ekibi Cardiff City, savunmasını Calum Chambers ile güçlendirdi. Aston Villa'dan ayrılan ve 3 yıllık imza atan stoper için herhangi bir bonservis ödenmeyecek.



RİVER'DAN OYUNCU İSTİYORUZ

MKE Ankaragücü, River Plate ile iş birliği görüşmeleri gerçekleştirdi. Basın Sözcüsü Mehmet Şanal, "River Plate forması giyen genç oyuncuların Ankaragücü'nde oynamasını hedefliyoruz" dedi.



ANTEP KALECİSİNİ BULDU

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 31 yaşındaki Yunan kaleci Sokratis Dioudis'i transfer ettiğini duyurdu. Bugüne dek 2 kez Yunanistan kalesini koruyan Dioudis ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.

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