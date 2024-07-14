David Neres sürprizi

Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile'yi kadrosuna katan Beşiktaş'ın transferde durmaya niyeti yok. Siyah-Beyazlılar'ın Benfica'nın 27 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu David Neres'i gündemine aldığı ve 2. Başkan Hüseyin Yücel'in bu transferi bitirmek için büyük çaba harcadığı öğrenildi. Çalım yeteneği ve etkili ortalarıyla ön plana çıkan Sambacı geride bıraktığımız sezon Portekiz ekibiyle 35 maça çıktı. Neres söz konusu karşılaşmalarda 5 gol, 10 asistle oynayarak 15 gole direkt etkti etti. Portekiz ekibiyle 2027'ye kadar kontratı bulunan yıldız futbolcuya güncel verilere göre 25 milyon Euro değer biçiliyor.

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