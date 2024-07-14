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David Neres sürprizi

Beşiktaş’ın kanat için Benfica’nın yıldızını gündemine aldığı ve Hüseyin Yücel’in Neres için büyük uğraş verdiği öğrenildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Temmuz 2024 Güncelleme 14 Temmuz 2024, 07:00
David Neres sürprizi

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Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile'yi kadrosuna katan Beşiktaş'ın transferde durmaya niyeti yok. Siyah-Beyazlılar'ın Benfica'nın 27 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu David Neres'i gündemine aldığı ve 2. Başkan Hüseyin Yücel'in bu transferi bitirmek için büyük çaba harcadığı öğrenildi. Çalım yeteneği ve etkili ortalarıyla ön plana çıkan Sambacı geride bıraktığımız sezon Portekiz ekibiyle 35 maça çıktı. Neres söz konusu karşılaşmalarda 5 gol, 10 asistle oynayarak 15 gole direkt etkti etti. Portekiz ekibiyle 2027'ye kadar kontratı bulunan yıldız futbolcuya güncel verilere göre 25 milyon Euro değer biçiliyor.

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