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Ya imzala ya git!

Fenerbahçe, sözleşmesinin son yılına giren Osayi’ye yeni kontrat teklif etti. Yıldız oyuncu eğer imza atmazsa gönderilecek.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Temmuz 2024 Güncelleme 13 Temmuz 2024, 07:02
Ya imzala ya git!

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Fenerbahçe, sözleşmesinin son yılına giren ve son dönemlerde İngiliz takımlarıyla anılan Bright Osayi-Samuel ile ilgili kararını verdi... Sarı-Lacivertliler, yıldız oyuncuya yeni sözleşme teklif etti.

Osayi, yeni sözleşmeye imza atmazsa takımdan gönderilecek. Sarı Kanarya, oyuncuyu bedelsiz olarak kaybetmek istemiyor. Geçen sezon 39 maça çıkan Osayi-Samuel, takımına 4 gol, 6 asistlik skor katkısı vermişti. Fenerbahçe'nin mevcut sözleşmesinde yıllık 1.8 milyon Euro kazanan Nijeryalı kanat oyuncusu, yönetimden yeni sözleşme için 2.5 milyon Euro talep ediyor. Eğer aradaki fark kapanmaz ise 26 yaşındaki Osayi'nin yeni sezonda Fenerbahçe formasıyla devam etmesi çok zor gözüküyor.

95 MAÇTA 6 GOLÜ VAR
Fenerbahçe ile 95 Süper Lig maçında görev alan Osayi Samuel, 6 gol atarken 7 asist yaptı. Osayi, 2021 yılından beri Fenerbahçe forması giyiyor.

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