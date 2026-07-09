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Türkiye'ye F-35 satışını durdurmak için İsrail’den gizli plan! Smotrich itiraf etti... "Bari düşük verin"

Ankara’da düzenlenen 36. NATO Zirvesi sırasında Türkiye’nin F-35 projesine geri döneceği yönündeki güçlü sinyaller İsrail cephesinde korkuyla karşılandı. İsrailli Bakan Bezalel Smotrich, Türkiye’ye savaş uçağı verilmesini engellemek amacıyla hem gizli hem açık girişimlerde bulunduklarını itiraf etti. Smotrich “en azından F-35’lerin düşük versiyonlarının Türkiye'ye verilmesini” isteyeceklerini söyledi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in İsrail ziyaretini iptal etmesi üzerine Başbakan Binyamin Netanyahu’nun acilen Washington’a gitme kararı aldığı duyuruldu.

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Türkiye'ye F-35 satışını durdurmak için İsrail’den gizli plan! Smotrich itiraf etti... "Bari düşük verin"

ABD yönetiminin Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışına yeşil ışık yakması, bölgedeki askeri üstünlüğünü kaybetmekten korkan Netanyahu hükümetini adeta hop oturtup hop kaldırıyor.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in F-35 konusunu görüşmek üzere İsrail'e yapacağı ziyareti iptal etmesi Tel Aviv'de planları altüst etti.

Bu gelişme üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, lobi faaliyetlerini bizzat yürütmek için gelecek hafta ABD'ye gitme kararı aldı.

İsrail kabinesinin aşırı sağcı isimlerinden Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Türkiye'nin savaş uçaklarını almasını engellemek için yürüttükleri gizli operasyonları itiraf etti.

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'BARİ DÜŞÜK VERSİYONUNU VERİN'

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Yedioth Ahronoth gazetesine verdiği mülakatta, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye verilmesine kesinlikle karşı olduklarını aktardı.

Smotrich, bu süreci baltalamak için yoğun çaba sarf ettiklerini bildirdi.

Aşırı sağcı bakan, "satışı tamamen durduramamaları halinde en azından uçakların özellikleri düşürülmüş versiyonlarının Ankara'ya teslim edilmesi için gizli ve açık girişimlerde bulunduklarını" dile getirdi.

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'ERDOĞAN OYUNUN KURALLARINI DEĞİŞTİRİR'

ABD Başkanı Donald Trump ile yoğun görüşmeler yürüttüklerini anlatan Smotrich, F-35 uçaklarının Türkiye'ye satışını engellemek için "hem açıktan hem perde arkasında çok sıkı çalıştıklarını" söyledi.

Türkiye'nin artan askeri gücünden duydukları rahatsızlığı gizleyemeyen Smotrich, "Erdoğan'ın oyunun kurallarını değiştirecek silahlara erişimine izin verilmemelidir." diye konuştu.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Yedioth Ahronoth gazetesine yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin oyun değiştirici silahlara sahip olmasını engellemek için hem gizli hem açık lobi faaliyetleri yürüttüklerini itiraf etti. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Yedioth Ahronoth gazetesine yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin oyun değiştirici silahlara sahip olmasını engellemek için hem gizli hem açık lobi faaliyetleri yürüttüklerini itiraf etti. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)

'ERDOĞAN İSRAİL'E TEHLİKELİ, TÜRKİYE TEHDİT'

Açıklamalarında haddini aşan ifadelere yer veren İsrailli bakan, Türkiye'yi doğrudan hedef aldı.

Bölgedeki dengelerin değişmesinden endişe eden Smotrich, "Erdoğan çok tehlikeli bir adam. Türkiye, bugünkü durumuyla İsrail için çok önemli bir tehdittir." iddiasında bulundu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in İsrail ziyaretini iptal etmesiyle köşeye sıkışan Başbakan Binyamin Netanyahu, sürece müdahale etmek amacıyla acilen ABD’ye gitme kararı aldı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in İsrail ziyaretini iptal etmesiyle köşeye sıkışan Başbakan Binyamin Netanyahu, sürece müdahale etmek amacıyla acilen ABD’ye gitme kararı aldı.

HEGSETH GELMEYİNCE AYAĞA GİTME KARARI ALDILAR

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışına yeşil ışık yakmasının ardından, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in İsrail programı iptal edilmişti.

Hegseth'in İsrailli mevkidaşıyla Türkiye'ye F-35 satışı meselesini konuşacağı biliniyordu.

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