Türkiye'ye F-35 satışını durdurmak için İsrail’den gizli plan! Smotrich itiraf etti... "Bari düşük verin"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in F-35 konusunu görüşmek üzere İsrail'e yapacağı ziyareti iptal etmesi Tel Aviv'de planları altüst etti.

Aşırı sağcı bakan, " satışı tamamen durduramamaları halinde en azından uçakların özellikleri düşürülmüş versiyonlarının Ankara'ya teslim edilmesi için gizli ve açık girişimlerde bulunduklarını " dile getirdi.

Smotrich, bu süreci baltalamak için yoğun çaba sarf ettiklerini bildirdi.

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İsrail kabinesinin aşırı sağcı isimlerinden Maliye Bakanı Bezalel Smotrich , Türkiye'nin savaş uçaklarını almasını engellemek için yürüttükleri gizli operasyonları itiraf etti.

Bu gelişme üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu , lobi faaliyetlerini bizzat yürütmek için gelecek hafta ABD'ye gitme kararı aldı.

'ERDOĞAN OYUNUN KURALLARINI DEĞİŞTİRİR'

ABD Başkanı Donald Trump ile yoğun görüşmeler yürüttüklerini anlatan Smotrich, F-35 uçaklarının Türkiye'ye satışını engellemek için "hem açıktan hem perde arkasında çok sıkı çalıştıklarını" söyledi.

Türkiye'nin artan askeri gücünden duydukları rahatsızlığı gizleyemeyen Smotrich, "Erdoğan'ın oyunun kurallarını değiştirecek silahlara erişimine izin verilmemelidir." diye konuştu.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Yedioth Ahronoth gazetesine yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin oyun değiştirici silahlara sahip olmasını engellemek için hem gizli hem açık lobi faaliyetleri yürüttüklerini itiraf etti. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)