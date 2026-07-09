Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstürü belli oldu! İşte derbi tarihleri
Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 sezonu öncesi fikstür çekimini gerçekleştirdi. Gözler yine Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un birbirleriyle oynayacakları maçların tarihlerinde olacak. Galatasaray ile Fenerbahçe 9. hafta Rams Park'ta karşı karşıya gelecek. İşte detaylar...
Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 sezonu öncesi fikstür çekimini gerçekleştirdi.
Gözler yine Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un birbirleriyle oynayacakları maçların tarihlerinde olacak.
İşte Süper Lig'de derbi haftaları:
4. hafta: Fenerbahçe – Beşiktaş
6. hafta: Trabzonspor – Galatasaray
8. hafta: Trabzonspor – Beşiktaş
9. hafta: Galatasaray – Fenerbahçe
13. hafta: Beşiktaş – Galatasaray
15. hafta: Fenerbahçe – Trabzonspor
TFF, fikstür çekiminde uygulanan algoritma ve kısıtlamaları da açıkladı:
YENİ SEZON KISITLAMALARI
1. Fikstür anahtarı simetrik olacak. İkinci devre, ilk devrenin birebir tam tersi olarak oynanacak.
2. Hiçbir takım başka bir takımı sezon boyunca düzenli olarak takip etmeyecek.
3. İlk 2 ve son 3 hafta hiçbir takım üst üste iç saha veya deplasman maçı yapmayacak. Bir takım bu şekilde bir devrede birden fazla kez üst üste iç saha veya deplasmanda oynamayacak.
4. Tüm takımların, bir devrede Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynayacağı maçların en fazla 3 tanesi deplasmanda veya iç sahada olabilecek.
5. Hiçbir takım Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile ardışık haftalarda maç yapmayacak.
6. Hiçbir takım 7 hafta içinde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor takımlarından 3 tanesi ile maç yapmayacak.
7. Şampiyonlar Liginde yer alan takımlarımız ile Avrupa Ligi ve Konferans Liginde oynayan takımlarımızın bulunduğu torbaların 1, 2, 8, 18, 22, 25 ve 28. hafta karşılaşmamaları sağlanmıştır.
8. Derbiler için 1-2-11-17-18-22-28-31 Haftalar yasaklı haftalar olarak belirlenmiş olup, derbiler bu haftaların haricindeki haftalarda oynanabilecektir.
9. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak olan derbilerde, takımlar bir müsabakayı iç sahada oynarken diğer müsabakayı deplasmanda oynayacak.
10. Trabzonspor; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile bir devrede oynayacağı maçların en fazla 2 tanesini iç sahada veya deplasmanda oynayacak.
11. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan aynı hafta en fazla 2 takım iç sahada olabilecek.
12. İstanbul takımları üst üste en fazla 6 kez İstanbul'da maç yapabilecek. İstanbul'da üst üste oynama döngüleri ilk yarı ve ikinci yarıda birbirine yakın durumda olacak.
13. İstanbul'da aynı haftada en fazla 4 takım iç sahada olabilecek ve bu hafta sayısı minimize edilecek.
ALGORİTMA
"Fikstür çekiminde kullanılan yapay zeka destekli algoritma sayesinde, her sezon farklı bir fikstür anahtarı oluşturulmaktadır. Bu fikstür anahtarı oluşturulurken o sezon için gerekli olan kısıtlar belirlenir ve matematiksel kodlar şeklinde algoritmaya girilir. Algoritma kısıtlara göre fikstürü değil, sadece Fikstür Anahtarını oluşturmaktadır. Bu kısıtlar belirlenirken, emniyet gereksinimleri, aynı sahayı kullanan takımlar, Milli maç tarihleri, Avrupa kupalarındaki maç takvimleri, İstanbul'daki takım sayısı, yayıncı kuruluşun talepleri vb. dikkate alınmaktadır. Fikstür çekimi, Avrupa'daki fikstürlerin aksine kulüplerin top çekme esasına dayandığı için, bu kısıtların sonuç verebilmesi adına torbalar oluşturulmaktadır. Bu sayede kulüplere top çekme ve kendi fikstürünü belirleme hakkı tanınmaktadır. Burada en önemli husus ise, fikstürün sadece tüm kulüpler top çekimini tamamladıktan sonra oluşmasıdır. Fikstür öncesinde aynı torbada yer alan takımların hangi haftalarda oynayacakları bellidir. Ancak bu maçlarda hangi takımın ev sahibi olacağı yalnızca top çekimi sonrasında belirlenmektedir."
YASAKLI HAFTALAR
"Yasaklı haftalar, bazı maçların oynanmaması gereken haftalardır. Bu duruma aşağıdaki örnekleri verebiliriz:
Milli maç haftaları öncesindeki haftalar derbi maçları için yasaklı haftalardır.
Kısıtların karşılanabilmesi için Milli Takım Departmanı ile yapılan görüşmeler neticesinde sadece 11. Hafta yasaklı hafta olarak belirlenmiştir.
Ardışık oynanan Avrupa Kupası maçlarının arasındaki haftalar yasaklı haftalardır.
Avrupa Ligi veya Konferans Liginde Perşembe günü oynayan bir takım ile ilgili hafta sonrası Şampiyonlar Liginde Salı günü oynayacak bir takımın o hafta sonu maçı olması halinde, doğru dinlenme dengesi sağlayacak bir gün bulunmamaktadır . Çünkü Perşembe günü oynayan bir takım sonraki lig maçını en erken Pazar günü oynayabilecekken, Salı günü maçı olan bir takım öncesindeki lig maçını en erken Cumartesi günü oynayabilmektedir. Bu sebeple Şampiyonlar Ligi takımları ile Avrupa Ligi ve Konferans ligi takımları 1, 2, 8, 18, 22, 25 ve 28. haftalarda karşılaşmamalıdır ."