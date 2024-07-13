UEFA’dan büyük ayıp: Merih Demiral kararının ardından bir kez daha siyasi bir hamle yapıldı

UEFA, FK Sarajevo'nun Aktobe ile deplasmanda oynadığı Konferans Ligi Elemeleri maçına Srebrenitsa çiçeğiyle sahaya çıkma isteğini reddetti. Saraybosnalı oyuncuların kollarındaki siyah bantla mücadelede oynamalarına izin veren UEFA, Merih Demiral kararının ardından bir kez daha siyasi bir karar aldı.

Bu sembol, Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybedenleri anmak amacıyla kullanılıyordu. Ancak UEFA, bu isteği reddederek Saraybosnalı oyuncuların sadece kollarının etrafındaki siyah bantla sahaya çıkmalarını istedi. UEFA'nın bu kararı, futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı. Birçok kişi, bu hamlenin sporun politikadan ayrılması gerektiği argümanıyla çeliştiğini belirtti. Bilindiği gibi Türk Milli Takımı'nın stoperi Merih Demiral, bozkurt işareti nedeniyle 2 maç ceza almıştı. Bu karar çok tartışılmıştı. UEFA'nın bu tür kararları, sporun evrensel birleştirici gücünü zayıflatıp zayıflatmadığı konusunda tartışmaları yeniden alevlendirdi. Saraybosnalı oyuncular ise, maça siyah bantlarla çıkarak soykırım kurbanlarını anmaya devam edeceklerini belirttiler.

Sarajevolu futbolcular, UEFA'nın yaptırım tehdidi nedeniyle formalarında yer alan 'Srebrenitsa Çiçeği'ni siyah bantla kapatmak zoruna kaldı. Bu karar sonrası futbolseverler, sosyal medyada, "Mafia" hashtag'iyle UEFA'ya olan tepkilerini dile getirdi.

BÜYÜK BİR TEPKİ GÖSTERİLDİ

UEFA'nın Aktobe- Sarajevo maçı öncesinde aldığı siyasi karar, sosyal medyada futbolseverlerin büyük tepkisiyle karşılaştı. Yapılan yorumlarda UEFA'nın yanlı tutumuyla ilgili sert ifadeler kullanıldı.