Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı Paris’te evlendi! İşte o kare...

Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı geçtiğimiz Mayıs ayında sürpriz bir şekilde dünyaevine girdi. Melisa Aslı Pamuk'un sosyal medya hesabında soyadını değiştirmesi takipçilerinin gözünden kaçmamıştı. "2011 Türkiye Güzeli" Pamuk, sosyal medya hesaplarında soyadını "Yazıcı" yapmıştı.

BEĞENİ YAĞMURU!

Evlendiklerini bir süre gizleyen ünlü çift, bugün sosyal medyada paylaşım yaparak düğünden ilk kareleri yayınladı. Melisa Aslı Pamuk'un nikâh fotoğraflarını Paris Moda Haftası'nda tanıştığı Karl Dagher'e çektirdiği belirtildi. Çiftin fotoğraflarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

AVRUPA'DA YAŞAYACAKLAR

Öte yandan Fransa'nın Lille takımında forma giyen ve sözleşmesi sona eren Yusuf Yazıcı, Türkiye'de oynamaya sıcak bakmıyor. Eşi Melisa Aslı Pamuk'un Avrupa'da hayatını sürdürmek istemesinden dolayı Yazıcı, Avrupa'da bir takımda oynamak istiyor. Özellikle İtalya'dan ve İspanya'dan önemli teklifler alan Yazıcı'nın rotasını aşk belirlemiş olacak. İtalya'ya sıcak bakan Melisa Aslı Pamuk, Milano'da eşi Yazıcı ile birlikte bir evlilik yürütmek istiyor.