PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı Paris'te evlendi! İşte o kare...

Paris'te dünyaevine giren oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı’nın düğününden yeni kareler ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Temmuz 2024 Güncelleme 13 Temmuz 2024, 07:02
Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı Paris’te evlendi! İşte o kare...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı geçtiğimiz Mayıs ayında sürpriz bir şekilde dünyaevine girdi. Melisa Aslı Pamuk'un sosyal medya hesabında soyadını değiştirmesi takipçilerinin gözünden kaçmamıştı. "2011 Türkiye Güzeli" Pamuk, sosyal medya hesaplarında soyadını "Yazıcı" yapmıştı.

BEĞENİ YAĞMURU!
Evlendiklerini bir süre gizleyen ünlü çift, bugün sosyal medyada paylaşım yaparak düğünden ilk kareleri yayınladı. Melisa Aslı Pamuk'un nikâh fotoğraflarını Paris Moda Haftası'nda tanıştığı Karl Dagher'e çektirdiği belirtildi. Çiftin fotoğraflarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

AVRUPA'DA YAŞAYACAKLAR
Öte yandan Fransa'nın Lille takımında forma giyen ve sözleşmesi sona eren Yusuf Yazıcı, Türkiye'de oynamaya sıcak bakmıyor. Eşi Melisa Aslı Pamuk'un Avrupa'da hayatını sürdürmek istemesinden dolayı Yazıcı, Avrupa'da bir takımda oynamak istiyor. Özellikle İtalya'dan ve İspanya'dan önemli teklifler alan Yazıcı'nın rotasını aşk belirlemiş olacak. İtalya'ya sıcak bakan Melisa Aslı Pamuk, Milano'da eşi Yazıcı ile birlikte bir evlilik yürütmek istiyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan, ABD dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı
Merih Demiral kararının ardından UEFA’dan bir ayıp daha! Srebrenitsa katliamının anılmasına izin vermediler
Borsada yaz havası: Tüm zamanların kapanış rekorunu kırdı! Yabancı yatırımcının ilgisi arttı
Marketler arasındaki fiyatlar şaşkınlık yarattı | İthal ürünlerde beş kat, yerli ürünlerde iki kat fark var
Beşiktaş’ın yeni transferi Ciro Immobile, İstanbul’da
TÜRKSAT 6A ile ilgili yeni gelişme! Bakan Uraloğlu duyurdu: 2. ateşleme süreci tamamlandı
X’in sahibi Elon Musk, Avrupa Birliği’nin ’gizli sansür anlaşması’ teklifini ifşaladı!
İŞKUR açıkladı: 270 bin işçi aranıyor! Açık iş oranı hangi sektörde yüksek? İşte en çok aranan meslekler...
Fenerbahçe’den Beşiktaş’ı kızdıran transfer: Cenk Tosun imzayı attı! İşte sözleşme şartları
İsrailli Dışişleri Bakanı Katz’dan Başkan Erdoğan’ı hedef alan hadsiz paylaşım! Dışişleri Bakanlığından sert tepki: İzin vermeyeceğiz
Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay’ın acılı babasından yürek yakan feryat: Ben de Kürdüm Allah belanızı versin
Başkan Erdoğan’ın 15 Temmuz programı belli oldu: Milletin Zaferi temasıyla anma etkinlikleri düzenlenecek!
İsveç’ten skandal karar! Kur’an-ı Kerim yakma provokatörü Salwan Momika’ya 1 yıllık oturma izni verildi
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye sürpriz çalım! Bunu kimse beklemiyordu
Kurye Ata Emre Akman’ın katili Erdoğan Özdemir’in cezası belli oldu! Babası Orhan Özdemir ceza aldı mı?
SON DAKİKA