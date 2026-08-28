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Akbank Kredi Kartı Harcama Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu: iPhone 17 Pro Max kazanan asil ve yedek talihlilerin tam listesi

Akbank Kredi Kartı Harcama Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! 608 milyondan fazla katılımın gerçekleştiği kampanyada iPhone 17 Pro Max 256 GB kazanan asil ve yedek talihlilerin tam listesi haberimizde.

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Akbank Kredi Kartı Harcama Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu: iPhone 17 Pro Max kazanan asil ve yedek talihlilerin tam listesi

Akbank Kredi Kartı Harcama Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. 608.625.908 iştirakçinin katıldığı çekilişte iPhone 17 Pro Max 256 GB kazanan asil ve yedek talihliler şu şekilde:

iPhone 17 Pro Max 256 GB ASİL TALİHLİLER
ŞEHİR
1. FURKAN KAYA
AĞRI
2. KADİR ASLAN
İSTANBUL
3. GÖKHAN AKBULUT
İZMİR
4. HALİL ÇİMEN
MANİSA
5. MEHMET ALİ ERDOĞAN
ADANA
6. MEVLANE ALICI
ANKARA
7. VEDAT KESKİN
İSTANBUL
8. RAMAZAN KANDEMİR
DİYARBAKIR
9. NEHİR ULUNEHİR
ADANA
10. İZZET BAY
KARS

iPhone 17 Pro Max 256 GB YEDEK TALİHLİLER
ŞEHİR
1. KİRAZ YAŞAR
MANİSA
2. HASAN ALP
BURDUR
3. YAKUT SİSNELİ
İSTANBUL
4. HÜSEYİN KARA
EDİRNE
5. İSMAİL KUMUŞ
ARTVİN
6. NAİLE MEŞE GEDİKOĞLU
ANTALYA
7. MUSTAFA YURTSEVER
İZMİR
8. ESRA AYGÜN
ADANA
9. KANİ CİNGÖZ
ANKARA
10. YASİN UYSAL
KONYA

KAMPANYA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER


Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden alınan 08.06.2026 tarihli ve E-24951361-255.01.02-91718 sayılı izin ile Akbank T.A.Ş. adına; 16.06.2026 (Saat 00.01) –16.08.2026 (Saat 23.59) tarihleri arasında Mucize Tanıtım tarafından düzenlenen kredi kartı kampanyasına 608.625.908 iştirakçi katılmıştır. 26.08.2026 tarihinde yapılan çekilişte, ikramiye olarak; 10 kişi iPhone 17 Pro Max 256 GB kazanmıştır. İkramiye kazanan asil ve yedek talihliler yukarıda belirtilmiştir. İkramiye kazanan asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile bildirim yapılacaktır.

İkramiyeyi teslim alabilmek için kazanan asil talihlilerin en geç 12.09.2026, yedek talihlilerin en geç 27.09.2026 tarihine kadar 0 (212) 275 18 07 no.lu faksa ya da mucize@ mucizetanitim.com mail adresine nüfus cüzdan fotokopilerini göndererek başvurmaları ve gerekli evrakları, Mucize Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti. Atakent Mah. 221 Sok. Rota Office No: 3A D: 16 Küçükçekmece/İstanbul adresine kargo ile göndermeleri gerekmektedir. İkramiyelerin son teslim tarihi 30.09.2026'dır. ÖTV ve KDV haricindeki diğer tüm yasal yükümlülükler talihlilere aittir. Kampanyaya katılan herkes kampanya kurallarını peşinen kabul etmiş sayılır.

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