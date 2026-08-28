Akbank Kredi Kartı Harcama Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. 608.625.908 iştirakçinin katıldığı çekilişte iPhone 17 Pro Max 256 GB kazanan asil ve yedek talihliler şu şekilde:

iPhone 17 Pro Max 256 GB ASİL TALİHLİLER ŞEHİR 1. FURKAN KAYA AĞRI 2. KADİR ASLAN İSTANBUL 3. GÖKHAN AKBULUT İZMİR 4. HALİL ÇİMEN MANİSA 5. MEHMET ALİ ERDOĞAN ADANA 6. MEVLANE ALICI ANKARA 7. VEDAT KESKİN İSTANBUL 8. RAMAZAN KANDEMİR DİYARBAKIR 9. NEHİR ULUNEHİR ADANA 10. İZZET BAY KARS

iPhone 17 Pro Max 256 GB YEDEK TALİHLİLER ŞEHİR 1. KİRAZ YAŞAR MANİSA 2. HASAN ALP BURDUR 3. YAKUT SİSNELİ İSTANBUL 4. HÜSEYİN KARA EDİRNE 5. İSMAİL KUMUŞ ARTVİN 6. NAİLE MEŞE GEDİKOĞLU ANTALYA 7. MUSTAFA YURTSEVER İZMİR 8. ESRA AYGÜN ADANA 9. KANİ CİNGÖZ ANKARA 10. YASİN UYSAL KONYA

KAMPANYA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden alınan 08.06.2026 tarihli ve E-24951361-255.01.02-91718 sayılı izin ile Akbank T.A.Ş. adına; 16.06.2026 (Saat 00.01) –16.08.2026 (Saat 23.59) tarihleri arasında Mucize Tanıtım tarafından düzenlenen kredi kartı kampanyasına 608.625.908 iştirakçi katılmıştır. 26.08.2026 tarihinde yapılan çekilişte, ikramiye olarak; 10 kişi iPhone 17 Pro Max 256 GB kazanmıştır. İkramiye kazanan asil ve yedek talihliler yukarıda belirtilmiştir. İkramiye kazanan asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile bildirim yapılacaktır.

İkramiyeyi teslim alabilmek için kazanan asil talihlilerin en geç 12.09.2026, yedek talihlilerin en geç 27.09.2026 tarihine kadar 0 (212) 275 18 07 no.lu faksa ya da mucize@ mucizetanitim.com mail adresine nüfus cüzdan fotokopilerini göndererek başvurmaları ve gerekli evrakları, Mucize Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti. Atakent Mah. 221 Sok. Rota Office No: 3A D: 16 Küçükçekmece/İstanbul adresine kargo ile göndermeleri gerekmektedir. İkramiyelerin son teslim tarihi 30.09.2026'dır. ÖTV ve KDV haricindeki diğer tüm yasal yükümlülükler talihlilere aittir. Kampanyaya katılan herkes kampanya kurallarını peşinen kabul etmiş sayılır.