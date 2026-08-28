İsrail’den GKRY çıkışı: 15–20 bin İsrailli burayı evi sayıyor!

Haberde, bölgede yaşayan bazı İsraillilerin aynı zamanda Avrupa Birliği (AB) pasaportu taşıdığına dikkat çekildi. Bu kişilerin resmi istatistiklerde İsrail vatandaşı olarak görünmeyebileceği belirtildi.

Büyükelçilik, bu sayının yıllar içinde önemli ölçüde arttığını belirterek, coğrafi yakınlığın ve iki taraf arasındaki yakın ilişkilerin GKRY'yi İsrailliler için cazip hale getirdiğini kaydetti.

İsrail'in Lefkoşa Büyükelçiliği, Rum kesimindeki Phileleftheros gazetesinin dijital haber portalı Philenews'e yaptığı açıklamada, yaklaşık 15–20 bin İsraillinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni evi olarak gördüğünü bildirdi.

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SATIŞ PAZARINDAN ULUSLARARASI FAALİYET MERKEZİNE

Büyükelçiliğin açıklamasına göre, artan ekonomik ilişkiler İsrailli şirketlerin GKRY'ye yaklaşımını da şekillendiriyor. Şirketler bölgeyi yalnızca bir satış pazarı değil, uluslararası faaliyetlerini yürütebilecekleri bir merkez olarak değerlendiriyor.

Haberdeki verilere göre, iki taraf arasındaki ticaret hacmi 2025'te 600 milyon avroyu aştı. İsrail'in GKRY'deki yatırımları enerji, gayrimenkul, teknoloji ve turizm sektörlerinde genişledi.

GKRY İstatistik Servisinin verilerine göre ise İsrail, aynı yıl GKRY'nin en büyük ikinci turizm pazarı oldu. İsrail'den gelen ziyaretçiler, toplam turist girişlerinin yüzde 13'ünü oluşturdu.