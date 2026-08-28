İsrail’den GKRY çıkışı: 15–20 bin İsrailli burayı evi sayıyor!
İsrail’in Lefkoşa Büyükelçiliğinin 15–20 bin İsraillinin GKRY’yi evi olarak gördüğünü açıklaması, bölgedeki kalıcı yerleşim tartışmasına yeni bir boyut kattı. İsrailli yatırımcının şirketine geçen 94 parsel ve 50 milyon avroyu aşan okul projesi bu tartışmanın somut örnekleri arasında yer alırken, yerel basın Rum yönetimini ayrıcalık ve imar ihlali iddiaları üzerinden eleştiriyor. Prof. Dr. Hüseyin Işıksal ise mülkiyet ve altyapı üzerinden genişleyen İsrail etkisini “sessiz işgal” olarak nitelendirdi.
İsrail'in Lefkoşa Büyükelçiliği, Rum kesimindeki Phileleftheros gazetesinin dijital haber portalı Philenews'e yaptığı açıklamada, yaklaşık 15–20 bin İsraillinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni evi olarak gördüğünü bildirdi.
Büyükelçilik, bu sayının yıllar içinde önemli ölçüde arttığını belirterek, coğrafi yakınlığın ve iki taraf arasındaki yakın ilişkilerin GKRY'yi İsrailliler için cazip hale getirdiğini kaydetti.
Haberde, bölgede yaşayan bazı İsraillilerin aynı zamanda Avrupa Birliği (AB) pasaportu taşıdığına dikkat çekildi. Bu kişilerin resmi istatistiklerde İsrail vatandaşı olarak görünmeyebileceği belirtildi.
SATIŞ PAZARINDAN ULUSLARARASI FAALİYET MERKEZİNE
Büyükelçiliğin açıklamasına göre, artan ekonomik ilişkiler İsrailli şirketlerin GKRY'ye yaklaşımını da şekillendiriyor. Şirketler bölgeyi yalnızca bir satış pazarı değil, uluslararası faaliyetlerini yürütebilecekleri bir merkez olarak değerlendiriyor.
Haberdeki verilere göre, iki taraf arasındaki ticaret hacmi 2025'te 600 milyon avroyu aştı. İsrail'in GKRY'deki yatırımları enerji, gayrimenkul, teknoloji ve turizm sektörlerinde genişledi.
GKRY İstatistik Servisinin verilerine göre ise İsrail, aynı yıl GKRY'nin en büyük ikinci turizm pazarı oldu. İsrail'den gelen ziyaretçiler, toplam turist girişlerinin yüzde 13'ünü oluşturdu.
TARIMDAN ENERJİ DEPOLAMAYA UZANAN İŞBİRLİĞİ
Büyükelçilik, özellikle tarım ve su teknolojilerinde yeni işbirliği imkanlarının bulunduğunu bildirdi. İsrail'in tarım teknolojisi çözümlerinin GKRY'deki koşullarda test edilmesi ve çiftçilere tanıtılması amacıyla pilot gösterim çiftliği kurulması ihtimalinin değerlendirildiğini açıkladı.
Haberde, işbirliğinin araştırma ve teknoloji alanlarına da yayıldığı belirtildi. Enerji depolama, yapay zeka ve siber güvenlik, gelecekteki işbirliği alanları arasında gösterildi.
İsrail merkezli BaroMar şirketi ile GKRY Enstitüsü arasındaki ortak çalışma, mevcut projelerden biri olarak öne çıktı. Proje kapsamında, su altında basınçlı hava kullanılarak enerji depolanmasını sağlayan bir sistemin PROTEAS araştırma tesisine entegre edilerek test edildiği aktarıldı.
TROZENA'DA 94 PARSEL: KALICI YERLEŞİM TARTIŞMASI
Ekonomik ilişkilerin yanında, arazi alımları ve yaşam alanlarına yönelik projeler de İsraillilerin bölgedeki varlığının kalıcı niteliğine ilişkin tartışmalara konu oluyor.
Limasol bölgesindeki Trozena köyü, bu tartışmaların dikkat çeken örneklerinden biri oldu. Philenews'in 8 Mayıs 2026 tarihli haberine göre, Macaristan ve İsrail vatandaşlığı bulunan yatırımcı Uriel Curtis'in şirketi bölgede 94 parsel satın aldı.
Alımların ağırlıklı olarak 2022'den itibaren, parseller ayrı ayrı alınarak gerçekleştirildiği belirtildi.
Yatırımın kapsamına ilişkin açıklamalar ise farklılık gösterdi. Yerel yönetimin başvuruyu 60 konut olarak değerlendirdiği, yatırımcının ise 60 oda planlandığını söylediği aktarıldı. Başvuruda kamp alanı ve başka turistik tesislerin de bulunduğu bildirildi.
İZİN TARTIŞMALARI, UYGULANMAYAN YIKIM TALİMATLARI
Kathimerini'nin 23 Ağustos tarihli incelemesinde, Trozena'da izin süreci devam ederken inşaat çalışmalarının ilerlediği belirtildi.
Natura 2000 koruma ağıyla bağlantılı bölgede, çevre birimi ve yerel yönetimin ruhsat gerektiren çalışmaların durdurulmasını istediği aktarıldı.
Gazetenin gündeme taşıdığı bir diğer örnek ise Latchi'deki otel projesi oldu. Projede izinsiz üçüncü kat ve başka eklemeler yapıldığı, durdurma ve yıkım talimatlarının uygulanmadığı bildirildi.
Kathimerini, sonradan alınan kararlarla imar ihlallerinin fiilen affedildiğini veya yasallaştırıldığını yazdı.
1.500 ÖĞRENCİLİK OKULA BELEDİYEDEN İTİRAZ
Kalıcı yaşam altyapısına yönelik projelerden biri de Limasol'da planlanan Yael Private School oldu.
Yael Vakfının açıklamasına göre, 50 milyon avroyu aşan yatırımla kurulacak okulun 2027'de açılması ve 1.500 öğrenciye kadar hizmet vermesi hedefleniyor. Vakıf, projeyi Yahudi ailelerin eğitim ihtiyaçlarına yönelik bir yatırım olarak tanıtıyor.
Kathimerini'ye göre Polemidia Belediyesi ise proje hakkında kendisine danışılmamasına ve okulun bölgenin trafik ile altyapısına getireceği yüke itiraz etti.
RUM YÖNETİMİNE AYRICALIK ELEŞTİRİSİ
Yunanistan merkezli, GKRY'de de yayımlanan Kathimerini gazetesinin "İsrail varlığının giderek artan etkisi" başlıklı makalesinde, İsraillilerin bölgeye yerleşimlerinin kalıcı olabileceğine işaret edildi. Rum yönetiminin İsraillilere yönelik ayrıcalıklı politikaları eleştirildi.
Makalede, İsraillilerin ihtiyaçlarına yönelik okullar, ibadet yerleri, işletmeler ve altyapıların kurulmasının, Rum toplumunda bu varlığın artık yalnızca yatırım veya turizm değil, "yerleşim ve daha büyük kalıcılık" niteliği kazandığı izlenimini güçlendirdiği belirtildi.
Sürecin bu şekilde devam etmesi halinde, toplumda İsrail ile iyi ilişkilere yönelik kabulün zarar görebileceği savunuldu.
IŞIKSAL: "SESSİZ İŞGAL"İN STRATEJİK SONUÇLARI VAR
Mülk alımlarının stratejik boyutunu değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Işıksal, 5 Ağustos'ta Anadolu Ajansı için kaleme aldığı analizde, sürecin ekonomik, siyasi ve askeri ilişkilerle birlikte ele alınması gerektiğini vurguladı.
Süreci "sessiz işgal" olarak niteleyen Işıksal, mülkiyet ve altyapı üzerindeki etkinliğin artırılmasını, İsrail'in Doğu Akdeniz'de kalıcı nüfuz kurma hedefinin bir parçası olarak değerlendirdi.
İsrail'in GKRY'deki etkisinin enerji hatları, liman projeleri ve lojistik imkanlarla birlikte incelenmesi gerektiğini belirten Işıksal, İsrail'in Kıbrıs'ı ikmal, tahliye ve istihbarat faaliyetlerinde kullanabileceği bir alana dönüştürmeyi amaçladığını savundu.
Işıksal, bu hedefi Türkiye üzerindeki baskıyı artırma ve Doğu Akdeniz'deki etkinliğini kalıcılaştırma arayışıyla ilişkilendirdi. Mülkiyet alımlarının sonuçlarının, Türkiye'nin deniz yetki alanları ve Kıbrıs Türk halkının doğal kaynaklar üzerindeki hakları açısından da değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
İSRAİL'DEN GÖÇÜN GENEL TABLOSU: VARLIKLI VE EĞİTİMLİ KESİM AYRILIYOR
Philenews'in haberinde yer verilen göç araştırmaları yalnızca GKRY'ye yerleşenleri değil, İsrail'den genel göçü kapsıyor.
Tel Aviv Üniversitesinin araştırmasına göre, yaklaşık 49 bin İsrailli, 2023 ve 2024'te bir yıldan uzun süreyle ülkeden ayrıldı.
Araştırmada ayrıca, 2025'te ülkeyi terk eden yaklaşık 50 bin kişinin, en az 12 ay yurt dışında kalmaları halinde göçmen olarak sınıflandırılacağı öngörüldü. Yüksek göç seviyelerinin devam etmesinin İsrail ekonomisi ve güvenliği açısından sonuçlar doğurabileceği belirtildi.
İsrail Vergi Dairesinin Planlama ve Ekonomi Bölümünün araştırması ise ülkeden ayrılanların profilindeki değişime dikkat çekti.
Araştırmaya göre, varlıklı İsrailliler arasındaki göç oranı 2023 ve 2024'te rekor seviyelere ulaştı ve 2019'a kadar kaydedilen seviyenin neredeyse iki katına çıktı.
Doktorlar, mühendisler ve diğer yüksek eğitimli, yüksek gelirli çalışanların, göç edenler arasında çok yüksek oranda bulunduğu belirtildi.