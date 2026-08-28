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Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'li Mercan Köşk'ten yeni afiş: Geri sayım başladı!

atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan FARO ve Sinehane ortak yapımı 'Mercan Köşk' dizisinin yeni afişi yayınlandı. Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'yi Tarsus'un portakal bahçelerinde bir araya getiren afiş, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'li Mercan Köşk'ten yeni afiş: Geri sayım başladı!

5 Eylül Cumartesi akşamı atv'de başlayacak FARO ve Sinehane ortak yapımı 'Mercan Köşk'ün yeni afişi yayınlandı. Dizinin başrolleri Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'yi bir araya getiren afiş, dizinin önemli bir parçası olan Tarsus'un portakal bahçelerinde gerçekleştirilen çekimlerden hazırlandı.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.)(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.)

Hikayenin önemli unsurlarından biri olan portakal bahçeleri, yeni afişin de merkezinde yer alıyor. Aras, Cemre ve Toprak'ı aynı karede buluşturan afiş; geçmişin izlerini taşıyan üç karakterin giderek iç içe geçen hayatlarına gönderme yapıyor.

Kubiley AkaKubiley Aka

Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu, hikâyesi Ahunur Serdaroğlu'na ait olan, senaryosu Ahunur Serdaroğlu, Atilla Özel, Nalan Merter Savaş ve Nuriye Bilici tarafından kaleme alınan 'Mercan Köşk', güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Video Oynatma İkonu Mercan Köşk 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Hafsanur Sancaktutan Hafsanur Sancaktutan

Kubilay Aka'nın Aras'a, Hafsanur Sancaktutan'ın Cemre'ye, Bertan Asllani'nin ise Toprak'a hayat verdiği dizinin zengin oyuncu kadrosunda Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür, Haki Biçici, Can Bartu Aslan, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Selin Köseoğlu ve Berna Cındıl yer alıyor. Dizinin müzikleri ise usta besteci Toygar Işıklı tarafından hazırlanıyor.

Video Oynatma İkonu Mercan Köşk'ün ilk bölüm fragmanı yayınlandı

Bertan AsllaniBertan Asllani

'Mercan Köşk', 5 Eylül Cumartesi akşamı ilk bölümüyle atv'de başlıyor!

Video Oynatma İkonu Mercan Köşk 5 Eylül'de ekrana geliyor

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