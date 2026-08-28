Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'li Mercan Köşk'ten yeni afiş: Geri sayım başladı!

5 Eylül Cumartesi akşamı atv'de başlayacak FARO ve Sinehane ortak yapımı 'Mercan Köşk'ün yeni afişi yayınlandı. Dizinin başrolleri Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'yi bir araya getiren afiş, dizinin önemli bir parçası olan Tarsus'un portakal bahçelerinde gerçekleştirilen çekimlerden hazırlandı.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.) Hikayenin önemli unsurlarından biri olan portakal bahçeleri, yeni afişin de merkezinde yer alıyor. Aras, Cemre ve Toprak'ı aynı karede buluşturan afiş; geçmişin izlerini taşıyan üç karakterin giderek iç içe geçen hayatlarına gönderme yapıyor.