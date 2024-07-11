Çalımların efendisi geliyor!

Suudi kulübü Al Ahli'de forma giyen Allan Saint Maximin'le her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe yönetimi, Suudi ekibiyle de aradaki tüm pürüzleri çözdü.

HERKES HEYECANLI

27 yaşındaki Fransız kanat oyuncusunu 1 yıllığına kiralayacak olan Sarı-Lacivertliler 1-2 gün içinde Saint Maximin'i İstanbul'a getirmeyi planlıyor. Taraftarları fazlasıyla heyecanlandıran bir futbolcu olan Saint Maximin özellikle dripling ve çalım yeteneği ile ön plana çıkıyor. Yıldız futbolcu Avrupa'da geçirdiği son 3 sezonda da 5 büyük ligin en fazla başarılı dripling yapan ikinci ismi olurken, sadece Neymar, Jeremy Doku ve Adama Traore'ye geçildi.

MÜTHİŞ RAKAMLAR

2022-23 sezonunda Newcastle United formasıyla maç başına 4.92 başarılı dripling sayısına ulaşan Saint Maximin, 2021-22'de 4.81, 2021-22'de ise 5.51'le yine Avrupa'nın 5 büyük liginde ikinci sırada yer aldı.

MBAPPE'YI SOLLADI

2022-23 sezonunda 150 başarılı driplingle toplam sayıda Kylian Kbappe'yi sollayarak zirveye çıkan Fransız futbolcunun gelişini Fenerbahçeli taraftarlar adeta dört gözle bekliyor.