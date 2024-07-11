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Çalımların efendisi geliyor!

Fenerbahçe’nin transferini imza aşamasına getirdiği Allan Saint Maximin, Avrupa’da geçirdiği son 3 sezonda da 5 büyük ligin en fazla başarılı dripling yapan ikinci ismi olurken, sadece Neymar, Doku ve Adama Traore’ye geçildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 07:02
Çalımların efendisi geliyor!

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Suudi kulübü Al Ahli'de forma giyen Allan Saint Maximin'le her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe yönetimi, Suudi ekibiyle de aradaki tüm pürüzleri çözdü.

HERKES HEYECANLI
27 yaşındaki Fransız kanat oyuncusunu 1 yıllığına kiralayacak olan Sarı-Lacivertliler 1-2 gün içinde Saint Maximin'i İstanbul'a getirmeyi planlıyor. Taraftarları fazlasıyla heyecanlandıran bir futbolcu olan Saint Maximin özellikle dripling ve çalım yeteneği ile ön plana çıkıyor. Yıldız futbolcu Avrupa'da geçirdiği son 3 sezonda da 5 büyük ligin en fazla başarılı dripling yapan ikinci ismi olurken, sadece Neymar, Jeremy Doku ve Adama Traore'ye geçildi.

MÜTHİŞ RAKAMLAR
2022-23 sezonunda Newcastle United formasıyla maç başına 4.92 başarılı dripling sayısına ulaşan Saint Maximin, 2021-22'de 4.81, 2021-22'de ise 5.51'le yine Avrupa'nın 5 büyük liginde ikinci sırada yer aldı.

MBAPPE'YI SOLLADI
2022-23 sezonunda 150 başarılı driplingle toplam sayıda Kylian Kbappe'yi sollayarak zirveye çıkan Fransız futbolcunun gelişini Fenerbahçeli taraftarlar adeta dört gözle bekliyor.

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