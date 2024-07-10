Saint-Maximin gemileri yaktı

Yeni sezon öncesi hedefini şampiyonluk olarak belirleyen ve diğer yandan Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için çabalayacak olan Fenerbahçe'de transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşandı.

MAXIMIN İKNA TURUNDA

Sarı-Lacivertliler, Jose Mourinho'nun listesinde yer alan ve satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği Allan Saint-Maximin transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Mourinho ile görüştükten sonra Kanarya'nın transfer teklifini kabul eden Maximin'in kulübüyle de bir görüşme yapıp, "Fenerbahçe'ye gitmeyi istiyorum. Siz de bana bir kolaylık sağlayın" talebinde bulunduğu, kulüpler arasında oyuncunun maliyeti ve transfer formülü ile ilgili pazarlıkların sıkı bir şekilde devam ettiği öğrenildi.

ENGELİ AŞMAK ŞEREFTİR

Fenerbahçe'ye imza atmak için kulüplerin anlaşmasını bekleyen Allan Saint-Maximin'in önceki gün takım arkadaşlarıyla vedalaştığı biliniyor. Geçtiğimiz sezon Al-Ahli formasıyla 31 resmi maça çıkan 27 yaşındaki hücum oyuncusu 4 gol, 10 asistlik bir performans sergiledi. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan futbolcu, "Engel ne kadar büyükse, aşması da o kadar şereflidir" ifadesini kullandı.

60 MİLYON EURO

Kariyerinde 301 maça çıkan Allan Saint-Maximin, 32 gol attı ve 49 asist kaydetti. Oyuncu için kulüpler, bugüne kadar 60 milyon Euro bonservis ödedi.