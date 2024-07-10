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Ferdi'ye transferi için düğmeye bastı United kancası

Yıllardır yaşadığı sol bek problemini Ferdi Kadıoğlu ile bitirmek isteyen İngiliz kulübü resmi girişimlere başladı. F.Bahçe’ye ilgi mektubu gönderen Manchester United’ın kısa sürede teklifini de ileteceği vurgulandı. Ancak yönetim Ferdi’yi bırakmayı düşünmüyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 07:02
Ferdi’ye transferi için düğmeye bastı United kancası

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Milli Takımımız'ın Hollanda yenilgisiyle çeyrek finalde veda ettiği EURO 2024'ün en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan Ferdi Kadıoğlu konusunda oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Şampiyonada gösterdiği performansla zaten kendisini yaklaşık 2 yıldır takip eden Avrupa kulüplerinin daha da ilgisini çeken yıldız futbolcu için Manchester United düğmeye bastı. Yıllardır süren sol bek sıkıntısına çözüm bulmak isteyen İngiliz devinin Fenerbahçe ile temasa geçerek Ferdi için ilgi mektubu gönderdiği belirlendi.

MOURINHO BIRAKMIYOR
Manchester United'ın kısa süre içinde resmi teklifini de Sarı- Lacivertliler'e iletmesi bekleniyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun mutlaka takımda kalmasını istediği milli futbolcuyu satmayı kesinlikle düşünmeyen yönetimin resmi teklif gelmesi durumunda nasıl bir tutum takınacağı merak konusu. Başkan Ali Koç'un ancak Ferdi'nin takımdan ayrılmak istemesi halinde Manchester United ya da farklı bir takımla masaya oturacağı belirtiliyor.

DİĞERLERİ DE PUSUDA
Bu durumda Fenerbahçe'nin bonservis beklentisinin 35 milyon Euro civarında olacağı tahmin ediliyor. Ferdi Kadıoğlu için farklı kulüplerin de önümüzdeki süreçte Sarı-Lacivertliler ile temas kurmasına da kesin gözüyle bakılıyor. Kısacası Fenerbahçe'de milli futbolcu uzun bir süre gündemi meşgul edeceğe benziyor.

TURNUVANIN EN İYİSİ EURO
2024'te forma giydiği 5 maçta da harika bir performans sergileyen Ferdi Kadıoğlu birçok yabancı otoriteye göre turnuvanın en iyi sol beki oldu. Milli futbolcu bu performansıyla değerine değer katarken, birçok dev kulübün de dikkatini çekti.

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