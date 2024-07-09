Adım adım Maximin: Fenerbahçe yıldız ismin transferinde mutlu sona çok yaklaştı

Şampiyonluk hedeflediği yeni sezon için transfer çalışmalarını hummalı bir sürdüren Fenerbahçe, kanat transferinde artık geri sayıma geçti. Kanarya, Fransız yıldız Allan Saint-Maximin ile el sıkıştı.

MOURINHO ÇOK İSTEKLİ

Jose Mourinho'nun kadroya katılmasını istediği ve kanat transferinde liste başı olan futbolcu, kulübü Al Ahli ile bir görüşme yaptı. Fransız yıldız, Al Ahli'ye ayrılmak istediğini bildirdi. Kulübünün transfer görüşmesi yapmasına izin vermesinin ardından futbolcu, Fenerbahçe ile de görüştü ve olumlu dönüş yaptı. Maximin'in kiralık transferi için kulüpler anlaşmaya çalışıyor.

PAZARLIKLAR YAPILIYOR

Ah Ahli ekibi, 12 milyon Euro maaşı olan futbolcunun 10 milyon Euro kadar tutarını Fenerbahçe'nin ödemesini istedi. Sarı-Lacivertli kurmaylar ise 6 milyon Euro ödeyebileceğini Suudi tarafına bildirdi. Taraflar arasındaki pazarlıklar sıkı bir şekilde sürüyor. 2026'ya kadar kontratı bulunan futbolcu daha önce Newcastle, Nice, Monaco, Bastia, Hannover ve Saint Etienne formalarını giymişti. Futbolcunun kariyerinde 301 maçta 32 gol, 49 asisti bulunuyor.