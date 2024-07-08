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Ferdi Kadıoğlu rekorları kırdı, Brighton kapıyı çaldı

Performansıyla EURO 2024’e damga vuran Ferdi Kadıoğlu’na ilk talip İngiliz ekibi Brighton oldu. Ada temsilcisinin, Fenerbahçe ile temasa geçerek bonservis bedelini öğrenmek istediği ortaya çıktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 06:59
Ferdi Kadıoğlu rekorları kırdı, Brighton kapıyı çaldı

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Fenerbahçe'de başarılı bir sezonu geride bırakan Ferdi Kadıoğlu, başarılı performansını EURO 2024'e de taşıdı. Avrupa'dan birçok kulübün iştahını kabartan Sarı-Lacivertli futbolcu için Brighton ekibi girişimlere başladı. Kadrosuna ses getirecek bir takviye yapmak isteyen Ada ekibinin, Fenerbahçeli kurmaylarla görüşerek Ferdi Kadıoğlu'nun durumunu ve transfer şartlarını sorduğu ortaya çıktı.

Sarı-Lacivertliler'in ilk etapta satmak istemediği futbolcu için olası bir transfer teklifi halinde 35 milyon Euro'nun üstünde bir gelir beklediği biliniyor. Brighton ekibinin, yakın bir zamanda Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu için resmi bir teklif sunacağı da gelen haberler arasında. Kariyerindeki patlamayı Fenerbahçe formasıyla yapan Ferdi Kadıoğlu'nun önceliği Kanarya. Ancak; 24 yaşındaki futbolcunun orta vadede Avrupa'ya transfer olmak istediği ve bunu gerçekleştirmesi halinde kulübü Fenerbahçe'ye ciddi bir gelir kazandırmayı hedeflediği belirlendi. Geçen sezon 51 maça çıkan Kadıoğlu, 3 gol attı ve 5 de asist kaydetti. Kadıoğlu, sezonu toplamda ise 62 maçta 3 gol, 4 asist yaparak tamamladı.

SUTTON: EN İYİSİ FERDİ
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'ne göre en iyi 10 sol bek arasında gösterilen Ferdi Kadıoğlu ile ilgili çarpıcı bir yorum geldi. İngiliz eski futbolcu Chris Sutton, "Şu ana kadar turnuvadaki favori sol bekim Ferdi Kadıoğlu. Sahada takımını bir üst seviyeye taşıyor" yorumunu yaptı.

TÜRKİYE İLE KENDİNİ AŞTI
Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'te Türkiye A Milli Takımı formasıyla parmak ısırttı. Kadıoğlu, Ay-Yıldızlı forma ile en fazla ikili mücadele kazanan (35), top kapan (12), sahipsiz top kazanan (25) ve şut pası veren (12) oyuncu olarak kayıtlara geçti.

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