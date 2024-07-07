SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, denizde romantik anlar yaşadı

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, Çeşme’de aşk tazeledi. Ünlü çift, denizde romantik anlar yaşadı.

Ercan Akgün Ercan Akgün takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 06:59
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, denizde romantik anlar yaşadı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yaz aylarında Çeşme'ye demir atan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, Çiftlikköy'deki bir beach'te objektiflere takıldı. Kızları Leyla ve Lalin ile birlikte uzun bir süre Çeşme'de tatil yapacak olan ünlü çift, neredeyse her günü denize girerek değerlendirmeye çalışıyor.

Mayıs ayında 8. evlilik yıldönümlerini kutlayan ve ilişkileriyle örnek gösterilen İmirzalıoğlu çifti, denizdeki romantik halleriyle mutluluklarını göstermiş oldu. Suyun içinde bir süre sarılıp öpüşen ikili, sonrasında daha derinlere yüzerek baş başa sohbet etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Hollanda maçının ardından A Milli Takımımızı soyunma odasında ziyaret etti: Siz bizim şampiyonumuzsunuz
Emekliye 3 ek zam formülü! Nasıl hesaplanıyor? Temmuz maaşına yetişir mi?
Türkiye Hollanda’ya elendi milyonlar gözyaşlarına boğuldu! Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu ağladı
Yıllık zam Haziran enflasyonu ile belli oldu: Emekliye yüzde 86.16! Nasıl hesaplanıyor?
Hollanda’nın kaptanı Virgil van Dijk’den flaş Barış Alper Yılmaz ve Arda Güler sözleri
Tasarruf paketi Meclis’te: 32 maddeden oluşuyor I Kamu çalışanlarına tek maaş zorunluluğu!
Begüm Öner Bodrum’daki fiyatları Yunan adalarıyla karşılaştırdı: Ciddi bir fark var
Hollanda maçında VAR’dan skandal karar! O hareket cezasız kaldı...
Jose Mourinho’dan dev transfere onay! Fenerbahçe taraftarı çıldıracak
Canınız sağ olsun çocuklar! Türkiye Hollanda’ya 2-1 yenilerek EURO 2024’e veda etti...
Samet Akaydın attı tribünler coştu! İşte Başkan Erdoğan’ın gol sevinci
Samet Akaydin golü secde ederek kutladı!
MİT, Türk bayrağını hedef alan provokatörleri yakalamaya devam ediyor: Şerefli Türk halkından özür dilerim
Beşiktaş’a dev stoper! Hummels beklenirken...
Türkiye - Hollanda maçında Merih Demiral’a büyük destek! UEFA’nın ikiyüzlü kararını böyle protesto ettiler
SON DAKİKA