Ozan Tufan: Kendime güveniyorum

Trabzonspor'un yeni transferi Ozan Tufan açıklamalarda bulundu. Tufan, "Potansiyelimi ve yeteneklerime güveniyorum. Böyle bir camiada olduğum için mutluyum. Trabzonspor yöneticilerine bana bu şansı verdikleri için çok teşekkür ederim. Hocamla henüz rolüm hakkında konuşma yapmadık. Beklentilerin büyük olduğunu biliyorum. Kendi potansiyelime güveniyorum" ifadelerini kullandı. Ozan, "Milli takım hayalim var. O duyguları yeniden tatmak istiyorum. Trabzonspor'un da bana bu konuda yardımcı olabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

TÜRKİYE'DEN DE TEKLİFLER ALDIM

Ozan Tufan transfer süreci ile ilgili, "Yurt dışından ve Türkiye'den birkaç teklif oldu. Hull City ile kontratım vardı. Abdullah hocamız ve başkanımız arayana kadar benim de hedeflerim vardı. İki tarafın da hedefleri örtüştüğü için buraya geldim" ifadelerini kullandı.