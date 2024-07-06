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Ozan Tufan: Kendime güveniyorum

Ozan Tufan, “Trabzonspor yöneticilerine bana bu şansı verdikleri için çok teşekkür ederim. Beklentiler büyük ama ben de kendi potansiyelime güveniyorum” dedi.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 07:04
Ozan Tufan: Kendime güveniyorum

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Trabzonspor'un yeni transferi Ozan Tufan açıklamalarda bulundu. Tufan, "Potansiyelimi ve yeteneklerime güveniyorum. Böyle bir camiada olduğum için mutluyum. Trabzonspor yöneticilerine bana bu şansı verdikleri için çok teşekkür ederim. Hocamla henüz rolüm hakkında konuşma yapmadık. Beklentilerin büyük olduğunu biliyorum. Kendi potansiyelime güveniyorum" ifadelerini kullandı. Ozan, "Milli takım hayalim var. O duyguları yeniden tatmak istiyorum. Trabzonspor'un da bana bu konuda yardımcı olabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

TÜRKİYE'DEN DE TEKLİFLER ALDIM
Ozan Tufan transfer süreci ile ilgili, "Yurt dışından ve Türkiye'den birkaç teklif oldu. Hull City ile kontratım vardı. Abdullah hocamız ve başkanımız arayana kadar benim de hedeflerim vardı. İki tarafın da hedefleri örtüştüğü için buraya geldim" ifadelerini kullandı.

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