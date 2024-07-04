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Ferdi olarak zirvede

Avusturya zaferinin mimarlarından birisi Ferdi Kadıoğlu oldu. İstatistik kağıdını paramparça eden yıldız futbolcu Euro 2024'te 5+ şut pası veren (11), top kapan (10), pas arası yapan (7), ikili mücadele kazanan (28) ve çalım atan (5) tek oyuncu olma başarısını gösterdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 07:01
Ferdi olarak zirvede

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Avusturya zaferinin mimarlarından birisi Ferdi Kadıoğlu oldu. İstatistik kağıdını paramparça eden yıldız futbolcu Euro 2024'te 5+ şut pası veren (11), top kapan (10), pas arası yapan (7), ikili mücadele kazanan (28) ve çalım atan (5) tek oyuncu olma başarısını gösterdi.

DEĞERİNE DEĞER KATTI
Ferdi ayrıca akan oyunda tam 11 net gol şansı yaratarak bu alanda Hollandalı Cody Gakpo ile beraber en başarılı futbolcu oldu. Milli futbolcu bu alanda Pedri, Kimmich, Kante, Yamal, Simons, Rabiot ve Doku gibi dünya yıldızlarını geride bıraktı. Ferdi Kadıoğlu böylece değerine değer katmayı da başardı.

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