Tepki sonrası geri adım

Galatasaray'ın geçen sezon Belçika ekibi Westerlo'ya kiraladığı 21 yaşındaki stoper Emin Bayram'ın 2.5 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 50 pay karşılığında oyuncunun kalıcı transferi için Westerlo ile anlaşma sağladığı öne sürülmüştü.

Gelen tepkiler sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, "Emin Bayram'ın transferiyle ilgili bir anlaşma söz konusu değil. Gelen bir teklif var. Bununla ilgili görüşmeler devam ediyor. Kamuoyunda telaffuz edilen rakamlar doğru değil. Şu an herhangi bir rakam veya şart üzerinde anlaşma yok. Emin ve Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda değerlendirme yapacağız " ifadelerini kullandı.