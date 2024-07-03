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Doğukan Göngör, Çeşme’de Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu ile yakalandı

Doğukan Göngör, Çeşme’de Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu ile yakalandı. Samimi görüntü çizen Güngör ve Kalaycıoğlu kafaları karıştırdı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 07:00
Doğukan Göngör, Çeşme’de Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu ile yakalandı

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Yakışıklı oyuncu Doğukan Güngör, çapkınlıklarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizisi final olan ve tatil için soluğu Çeşme'de alan Güngör, burada da adından söz ettirmeyi başardı. Geçtiğimiz gün bir beachte güneşin tadını çıkaran Güngör'ün yanında Aleyna Kalaycıoğlu vardı. Gazete Magazin'de yer alan haberine göre; samimi haller çizen ikili, şezlongta sarmaş dolaş görüntü verdi. İkilinin arasında bir şey olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

ÇAPKINLIKTA YAKALAMIŞTI!
Doğukan Güngör, Mayıs ayında dansçı Aleyna Yalçın ile bir mekanda görüntülenmiş kameraları fark edince de genç kadına iterek yanından uzaklaştırmıştı. Panikleyen oyuncu, görüntülerin yayınlanmasını istemeyerek "Bunu yayınlamayalım. Başka röportaj yapalım ama bunu yayınlamayalım" demişti. Görüntülerin ardından açıklama yapan Güngör, genç kadınla sadece arkadaş olduğunu, paniklediği için de öyle tepkiler verdiğini söylemişti.

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