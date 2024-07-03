Arda Güler tarihe geçti

Kariyerine İspanyol devi Real Madrid'de devam eden Arda Güler, adından söz ettirmeye devam ediyor. Son 16 Turu'nda dün oynanan Avusturya mücadelesiyle birlikte genç yıldızımız tarihe geçmiş oldu. Arda Güler, Wayne Rooney ve Ronaldo'dan sonra 20 yaşına girmeden önce bir Avrupa Şampiyonası'nda hem gol atan (1 gol vs Gürcistan) hem de asist yapan (1 asist vs Avusturya) üçüncü oyuncu oldu. Oynadığı futbolla göz dolduran Güler, maç sonrasında sosyal medya hesabından ise "Yer gök inlesin, bu sesi dinlesin" ifadesini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN