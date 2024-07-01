Ferdi’ye iİngiliz kuşatması

Son iki sezonda Fenerbahçe forması altında gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Ferdi Kadıoğlu, Euro 2024'te oynadığı futbolla da büyük alkış alıyor. Çok sayıda önemli kulüpten yetkili, yıldız futbolcuyu milli forma altında canlı olarak tribünden izlerken, resmi girişimler de hız kazandı. Alınan bilgilere göre Premier Lig'den 4 kulüp, Ferdi Kadıoğlu'nun menajeriyle temasa geçti. Bu kulüpler arasında Arsenal ve Tottenham'ın olduğu da öğrenildi. Yıldız futbolcunun son durumu ve sözleşme beklentileri ile ilgili bilgi alınırken, önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ile de görüşme yapılacağı belirlendi. Ancak Sarı-Lacivertliler, Ferdi'yi satma konusuna hiç sıcak bakmıyor. Yönetim, yeni sezon planlamasında çok önemli bir yeni olan milli futbolcu için yapılacak 30 milyon Euro'nun altındaki teklifleri dikkate almayacak.

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