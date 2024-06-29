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Wilfried Zaha: Adam akıllı oynamadım ki!

G.Saray’ın Fildişili yıldızı Zaha, “Gelecek sezon daha iyi olacağım. Geçtiğimiz sezon adam akıllı oynayamadım!” dedi

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Haziran 2024 Güncelleme 29 Haziran 2024, 07:03
Wilfried Zaha: Adam akıllı oynamadım ki!

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Geçen sezon ortaya koyduğu futbolla eleştirilen G.Saray'ın Fildişili yıldızı Wilfried Zaha, twitch yayınında taraftarlarla ilginç diyaloglar yaşadı. Tecrübeli futbolcu, "Bana Galatasaray'dan ayrılmamı söylüyorsunuz. Dürüst olmak zorundayım beyler; Galatasaray'ın sahibi değilseniz, bana ayrılmamı söylemeyin. Birileri 'Galatasaray'ı bırak' dedi diye Galatasaray'ı mı bırakacağım?" diye konuştu.

GELECEK SEZON İYİ OLACAĞIM
Ayrıca Zaha, bir izleyicinin "Gelecek sezon ligi sallayacaksın, saçmalıklara aldırış etme" yorumuna ise "Gelecek sezonun daha iyi olacağını umuyorum. Dostum geçtiğimiz sezon adamakıllı oynayamadım bile..." şeklinde bir cevap verdi

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