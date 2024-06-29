Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: En iyi transferleri yapacağız

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, forma sponsorluğu için düzenlenen törende açıklamalarda bulundu. Özbek, "Bu benim 5 veya 6. transfer dönemim. Transferde beklentiler var. En iyi transferleri yapmak ve en kuvvetli takımı kurmak hedefimiz. Baskı demek yerine, iyi incelemek ve iyi karar vermek gereken bir konu diye düşünüyorum. Attığınız imza sizi bağlıyor. Kulübün ekonomik düzeyinin de dikkate alınması lazım. Bunu yanlış anlamasınlar, transfer yapmayacağız gibi bir ifade olarak söylemiyorum. Çok iyi transfer ekibimiz var. Kulüp için en iyisini almak için çalışıyoruz" dedi.

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