Almanya’yı fethettik!

Çekya önünde aldığı 2-1'lik galibiyetle adını son 16 turuna yazdıran Milli Takımımız, turnuvada en çok ses getiren ekiplerden birisi oldu. Ay-Yıldızlı ekibimizin yanı sıra taraftarlarımız da Almanya'ya damgasını vuruyor.

Grup aşamasının resmi verilerine göre; şu ana kadar tribünlerde en çok yer alan taraftarlar Türkler oldu. Yapılan açıklamada grup aşamasındaki maçlarda tam 130 bin Türk'ün tribünde yer aldığı vurgulandı. İkinci sırada 125 binle ev sahibi Almanya yer alırken, turnuvaya ilginç bir şekilde devam eden Hırvatistan 103 bin taraftarla 3. sırada kendisine yer buldu. Turnuvada en az yer alan taraftarların ise 34 bin ile İspanyollar'ın olması da dikkatlerden kaçmadı.