Ozan Tufan: Bu formayı terletmek büyük gurur

Trabzonspor, yeni transferi Ozan Tufan'ın maliyetini açıkladı. 3+1 yıllık sözleşmeye imza atan tecrübeli orta saha, ilk yıl 46 milyon, ikinci yıl 51 milyon, 3. yıl ise 56 milyon lira kazanacak. Opsiyonunun Trabzonspor tarafından kullanılması halinde ise son senesinde 61.1 milyon lira ücret alacak. Dünkü imza töreninde konuşan Ozan, "Trabzonspor'un hedeflediği yönde başarıya gideceğine inanıyorum ve ben de en iyi şekilde, en iyi performansımla katkı vermeye çalışacağım. Şimdiden çok heyecanlıyım, bir an önce başlamak istiyorum. Trabzon her zaman çok zor bir deplasman olmuştur. Burada Trabzon için forma terletmek benim için gurur verici olacak" diye konuştu. Yıldız futbolcu, "Abdullah hoca aradı ve istediğini söyledi. Abdullah hocaya çok büyük bir saygım var. Yaklaşık 3-4 dakikalık bir konuşma oldu" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN