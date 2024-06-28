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Ozan Tufan: Bu formayı terletmek büyük gurur

Trabzonspor ile 3+1 yıllık sözleşme yapan Ozan Tufan, “Transferim 4 dakikada bitti. Şimdiden çok heyecanlıyım, bir an önce başlamak istiyorum. Bu formayı terletmek büyük gurur olacak” diye konuştu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Haziran 2024 Güncelleme 28 Haziran 2024, 06:51
Ozan Tufan: Bu formayı terletmek büyük gurur

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Trabzonspor, yeni transferi Ozan Tufan'ın maliyetini açıkladı. 3+1 yıllık sözleşmeye imza atan tecrübeli orta saha, ilk yıl 46 milyon, ikinci yıl 51 milyon, 3. yıl ise 56 milyon lira kazanacak. Opsiyonunun Trabzonspor tarafından kullanılması halinde ise son senesinde 61.1 milyon lira ücret alacak. Dünkü imza töreninde konuşan Ozan, "Trabzonspor'un hedeflediği yönde başarıya gideceğine inanıyorum ve ben de en iyi şekilde, en iyi performansımla katkı vermeye çalışacağım. Şimdiden çok heyecanlıyım, bir an önce başlamak istiyorum. Trabzon her zaman çok zor bir deplasman olmuştur. Burada Trabzon için forma terletmek benim için gurur verici olacak" diye konuştu. Yıldız futbolcu, "Abdullah hoca aradı ve istediğini söyledi. Abdullah hocaya çok büyük bir saygım var. Yaklaşık 3-4 dakikalık bir konuşma oldu" dedi.

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