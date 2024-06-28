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Emirhan hamlesi: Trabzonspor Torino'nun genç yıldızı için atağa kalktı

Karadeniz Fırtınası, geçen sezon Başakşehir’de kiralık oynayan 20 yaşındaki orta saha Emirhan İlkhan için harekete geçti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Haziran 2024 Güncelleme 28 Haziran 2024, 06:51
Emirhan hamlesi: Trabzonspor Torino’nun genç yıldızı için atağa kalktı

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Trabzonspor'da transfer hareketliliği devam ediyor. Resmi transfer döneminin başlamasıyla birlikte 6 transferi açıklayan Trabzonspor, yurt dışı kampına kadar bu sayıyı daha da artırmak istiyor. Bordo-Mavili takımın son olarak gündemine Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olan ancak orada istediği forma şansını bulamayıp farklı takımlara kiralanan Emirhan İlkhan geldi.

Geçtiğimiz sezon Başakşehir kulübünde kiralık olarak oynayan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu için Trabzonspor, Torino'ya oyuncuyu satıp satmayacağını sordu. İki kulüp arasındaki temaslar henüz yeni başlarken bu transferle ilgili hareketliliğin önümüzdeki günlerde artması bekleniyor. Geçen sezon tüm kulvarlarda 34 maça çıkan Emirhan, 2 gol atarken 3 de asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan genç yetenek, 8 numara, 10 numara ve sağ kanatta forma giyebiliyor. Emirhan İlkhan, 2022 yılında Beşiktaş'tan İtalyan ekibi Torino'ya 4.9 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Genç yıldızın da Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

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