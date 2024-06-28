Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, turnuva boyunca eleştiriler aldı. Gürcistan'ı yendik ancak hedefte yine Montella vardı. Portekiz yenilgisiyle İtalyan hocaya eleştireler daha da arttı.

Çekya zaferi sonrasında bile Montella eleştirildi. Türk Milli Takımı tüm eleştirilere rağmen adını son 16 turuna yazdırdı. Çekya zaferinin ardından soyunma odasında büyük bir coşku hakimdi. Ay-Yıldızlı futbolcular, soyunma odasında Montella'yı havaya fırlattı. Eleştirilerden dolayı tüm takım İtalyan hocayı sahiplendi.

Yıldız oyuncularımızın Montella'ya "Bu zafer senin için Montella" dediği öğrenildi. Bu arada A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkaran ilk yabancı teknik adam oldu.