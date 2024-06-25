Galatasaray’dan Cardoso hamlesi

Galatasaray, 6 ve 8 numara oynayabilen yıldız bir oyuncuyu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray'ın Johnny Cardoso için Real Betis'e 18 milyon Euro ve bonuslar içeren bir teklif sunduğu öne sürüldü.

İspanyol basınından Diario de Sevilla'da yer alan habere göre, 22 yaşındaki Amerikalı orta saha oyuncusu ile Galatasaray dışında; Roma, PSG ve Juventus, Barcelona, Atletico Madrid ve Borussia Dortmund gibi takımların ilgilendiği öne sürüldü. Bu takımlar arasından en ciddi teklifin şu ana kadar Galatasaray tarafından yapıldığı kaydedildi.

Real Betis'in 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için beklentisinin en az 25 milyon Euro olduğu aktarıldı. Real Betis, ocak ayında Cardoso'nun haklarının yüzde 80'ini Brezilya temsilcisi Internacional'den satın almıştı. Real Betis ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Cardoso, transferinden sonra geride kalan süreçte Real Betis'te 20 karşılaşmada görev aldı ve 1 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu. Galatasaray Yönetimi'nin 18 milyon Euro'luk teklifi daha da artırması bekleniyor.